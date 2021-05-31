台股收盤站穩萬七 高端疫苗跌停趴地、其他生技股也超綠
疫情疫苗有曙光、再加上水情緩解，讓台北股市今（31）日強勢站穩萬七，盤中最高來到17113點，終場漲197點，漲幅1.17%，收在17068點，成交金額新台幣5356億元。值得關注的是，疾管署與高端疫苗簽約，但今日股價跳水跌停鎖住，其他生技醫療股也綠油油。
記者許家禎／台北報導
2021-05-31 13:55:40｜2021-05-31 13:59:00
台股今日站穩萬七大關，權值股台積電終場漲7元，漲幅超過1%，收在597元附近。鴻海強勢漲2%多，收在113.5元。聯發科不遑多讓，漲3.5%，收在995元。而今日矽力盤中再飆新天價3785元，穩居股王寶座，終場收在3680元，市值衝IC設計第二大，僅次於聯發科。而大立光漲4%，收在3030元。
值得關注的是，疾管署與高端疫苗簽約，但外界雜音仍多，包括二期試驗還沒解盲，成效如何？以及施打疫苗的規畫如何？外界指出，可能利多出盡，因此高端股價今日走弱，開盤沒多久就跳水跌停，終場跌38.5元，收在350.5元。其他生技醫療股也綠油油，像是高端的大股東基亞跌7%，台康、瑞基跌9%，美德醫跌7%，亞諾法跌停。
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