因應雙北疫情 新北、台北多配發3.9萬、3.5萬疫苗
為因應本土疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心今（31）表示，目前在新北市多配發3.9萬、台北市則多配發3.5萬劑，目標是要把雙北市一到三類的公費疫苗接種對象全部打完。
記者賴志昶／台北報導
2021-05-31 14:53:54
指揮中心指揮官陳時中表示，目前施打目標，是在雙北市一到三類的公費疫苗接種對象，最基本要100％都打到；其他縣市則是第一類要打到100％。據了解，公費疫苗接種對象第一至第三類為醫事人員、中央及地方政府防疫人員、高接觸風險第一線工作人員。
至於雙北市方面，也為因應疫情嚴峻，近期也有多配發疫苗。指揮中心發言人莊人祥表示，其中在新北市多配發3.9萬、台北市則多配發3.5萬劑；台南與高雄方面，目前手上都還有26日配下去的疫苗，比較難估計是否都有打完，但是數據是滿接近的打完的。
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