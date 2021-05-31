COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

因應雙北疫情　新北、台北多配發3.9萬、3.5萬疫苗

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（31）日舉行記者會，說明國內防疫情形。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（31）日舉行記者會，說明國內防疫情形。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-05-31 14:53:54

為因應本土疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心今（31）表示，目前在新北市多配發3.9萬、台北市則多配發3.5萬劑，目標是要把雙北市一到三類的公費疫苗接種對象全部打完。

我是廣告 請繼續往下閱讀
指揮中心指揮官陳時中表示，目前施打目標，是在雙北市一到三類的公費疫苗接種對象，最基本要100％都打到；其他縣市則是第一類要打到100％。據了解，公費疫苗接種對象第一至第三類為醫事人員、中央及地方政府防疫人員、高接觸風險第一線工作人員。

至於雙北市方面，也為因應疫情嚴峻，近期也有多配發疫苗。指揮中心發言人莊人祥表示，其中在新北市多配發3.9萬、台北市則多配發3.5萬劑；台南與高雄方面，目前手上都還有26日配下去的疫苗，比較難估計是否都有打完，但是數據是滿接近的打完的。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

新冠肺炎疫情蔓延全台，真的還有人會出門玩？

77.46%22.54%

阻斷傳統市場群聚傳播鏈風險！你是否贊成傳統市場管控採買人流？

94.74%5.26%

中央政府力挺國產疫苗，您認為是否有炒股？

84.56%15.44%
《火神的眼淚》結局賺熱淚　哪個角色你最滿意？

《火神的眼淚》結局賺熱淚　哪個角色你最滿意？

繼續作答
請問您所在的縣市有沒有由地方首長召開過防疫記者會？

請問您所在的縣市有沒有由地方首長召開過防疫記者會？

繼續作答
即時
推薦閱讀