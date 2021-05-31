COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

首透露疫苗採購流程！陳時中：等EUA通過才談就太慢了

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（31）日舉行記者會，說明國內防疫情形。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（31）日舉行記者會，說明國內防疫情形。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-05-31 15:46:17

隨著本土疫情升溫，民眾對於疫苗需求也逐漸高漲，近期就有不少人質疑中央向國內外廠商採購流程是否過慢。對此，中央流行疫情指揮中心今（31）回應，去年在各大藥廠還沒取得其他國家的緊急授權證書EUA時，就有與各家藥廠接洽，但整個過程相當「漫長、艱辛」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
談到國產疫苗發展流程，指揮中心指揮官陳時中認為，生技這種高科技產業，在準備跟研究時間比較久，製程時間也比較長，所以目前狀況來說，國內疫苗發展不能說慢；每個技術發展跟臨床實驗都需要時間，也不是所有國家都等到疫苗發展到三期臨床才給EUA，這也是EUA緊急授權執照這名詞的由來。

至於與國外採購疫苗的經過，指揮中心疫情監測組周志浩表示，我方會先看國際疫苗有哪些上市，會等到這些藥廠跟國家取得緊急授權許可之後，就會來聯繫這些廠商，請他們提供初步的資料，必要時也會直接開專家會議，經過我方專家小組的討論後，才會接著進行雙方合約內容的洽商。

周志浩說，在談判其中我方也有強大的法律團隊，會協助捍衛國家權益，如果談判到一個段落後，還會再進行一個專家會議，來看看所談情形是否合適，最後經過行政程序同意後，就會進行簽約，這個過程其實是「滿漫長、滿艱辛的」。

陳時中補充，並不會完全等到藥廠取得EUA後，才開始跟藥廠談，如果等到EUA通過才開始談，「根本就買不到貨」；去年在相關藥廠EUA都還沒通過的情況下，經由專家判定，就開始選擇疫苗廠商，並要求他們提供最基本的技術性資料，但在那個時間也沒人會提供詳細的技術性資料，因為那屬於藥廠技術性祕密，所以要仰賴專家在各種期刊的搜尋並判斷。

陳時中說，去年9月底就跟COVAX簽約，但那時候該平台手頭上是沒有疫苗的，但那時候也知道說要把握一個國際性的平台；去年10月就與AZ簽約，那時候他們也還沒取得EUA；後來今年2月初與Moderna簽約時，那時候他們就有取得英國的EUA。

陳時中表示，我方不會要求有EUA再簽約，會盡早有佈局，當時也考慮到國外的採購情形，以國外疫苗2千萬、國內疫苗1千萬為目標。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

新冠肺炎疫情蔓延全台，真的還有人會出門玩？

沒有，應該要宅再家挺台灣！
有，上班可以，出門不行？
77.46%22.54%
2021-06-02-2021-06-05

阻斷傳統市場群聚傳播鏈風險！你是否贊成傳統市場管控採買人流？

贊成
不贊成
94.74%5.26%
2021-06-01-2021-06-04

中央政府力挺國產疫苗，您認為是否有炒股？

有炒股
沒有炒股
84.56%15.44%
2021-06-01-2021-06-03
《火神的眼淚》結局賺熱淚　哪個角色你最滿意？

《火神的眼淚》結局賺熱淚　哪個角色你最滿意？

繼續作答
中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀