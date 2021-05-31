首透露疫苗採購流程！陳時中：等EUA通過才談就太慢了

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至於與國外採購疫苗的經過，指揮中心疫情監測組周志浩表示，我方會先看國際疫苗有哪些上市，會等到這些藥廠跟國家取得緊急授權許可之後，就會來聯繫這些廠商，請他們提供初步的資料，必要時也會直接開專家會議，經過我方專家小組的討論後，才會接著進行雙方合約內容的洽商。
周志浩說，在談判其中我方也有強大的法律團隊，會協助捍衛國家權益，如果談判到一個段落後，還會再進行一個專家會議，來看看所談情形是否合適，最後經過行政程序同意後，就會進行簽約，這個過程其實是「滿漫長、滿艱辛的」。
陳時中補充，並不會完全等到藥廠取得EUA後，才開始跟藥廠談，如果等到EUA通過才開始談，「根本就買不到貨」；去年在相關藥廠EUA都還沒通過的情況下，經由專家判定，就開始選擇疫苗廠商，並要求他們提供最基本的技術性資料，但在那個時間也沒人會提供詳細的技術性資料，因為那屬於藥廠技術性祕密，所以要仰賴專家在各種期刊的搜尋並判斷。
陳時中說，去年9月底就跟COVAX簽約，但那時候該平台手頭上是沒有疫苗的，但那時候也知道說要把握一個國際性的平台；去年10月就與AZ簽約，那時候他們也還沒取得EUA；後來今年2月初與Moderna簽約時，那時候他們就有取得英國的EUA。
陳時中表示，我方不會要求有EUA再簽約，會盡早有佈局，當時也考慮到國外的採購情形，以國外疫苗2千萬、國內疫苗1千萬為目標。
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