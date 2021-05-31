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替國產疫苗背書　陳時中：擴大規模、安全性不會有問題

▲針對國產疫苗沒有進入三期試驗，已發各界熱議。示意圖（圖／NOWnews資料照片）
▲針對國產疫苗沒有進入三期試驗，已發各界熱議。示意圖（圖／NOWnews資料照片）

記者劉雅文/綜合報導

2021-05-31 14:31:19｜2021-05-31 18:51:06

中央流行疫情指揮中心今(31)日公布國內新增278例COVID-19確定病例，分別為274例本土個案及4例境外移入個案；另有校正回歸本土個案73例，總計351例。確診個案中新增15例死亡。

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針對國產疫苗爭議，指揮官陳時中表示，以國產疫苗一、二期受試人數跟國際比較，算是擴大的試驗，陳提到，國產疫苗做了將近4000人，以這樣的規模比國外一、二期數目大很多，可以視為二、三期延續計畫，以這樣規模如果能夠通過，安全性就不會有問題。

▲各場疫苗受試人數比較一覽表。（圖／指揮中心提供）
▲各場疫苗受試人數比較一覽表。（圖／指揮中心提供）
 

陳時中舉例，以國外疫苗為例，BNT新冠疫苗三期結果出來，其實也是要到2023年4月，另外莫德納的三期結果則是到2022年10月，嬌生也是在2023年5月。陳時中強調，雖然三期都還沒完成，可是各國都已經通過EUA緊急授權使用，等到三期試驗完畢，恐怕緩不濟急。

另外有媒體提到，有檢察官提出應該要公布購買疫苗價格，對此，陳時中回應，檢察官需要了解可以訊問，但指揮中心是關心臨床試驗有沒有照規格，以及相關解盲結果，來做為我們EUA參考。

▲各場疫苗完成緊急授權日期。（圖／指揮中心提供）
▲各場疫苗完成緊急授權日期。（圖／指揮中心提供）
對於國產疫苗的爭議，林氏璧指出，目前國外大廠疫苗如輝瑞BNT、莫德納、AZ與嬌生，皆經過初步的3期試驗之後，確認至少有50％以上保護力，才取得EUA，目前僅有中國、俄羅斯是疫苗做完2期試驗就直接取得EUA，「我們的第2期有故意增加人數到3000人，但這樣能不能取代第3期？我想這裡就很見仁見智了。」

▲指揮中心今（31）日公布新增274例本土個案，另有73例校正回歸個案，5/15至今累計7176例本土確診、112個死亡案例。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（31）日公布新增274例本土個案，另有73例校正回歸個案，5/15至今累計7176例本土確診、112個死亡案例。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（31）日公布新增274例本土個案，外島地區除了連江縣之外，澎湖縣也淪陷。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（31）日公布新增274例本土個案，外島地區除了連江縣之外，澎湖縣也淪陷。（圖／NOWnews製作）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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