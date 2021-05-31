三級警戒2週Rt值降至1.02 指揮中心：疫情越來越可控
國內疫情持續延燒，目前已累計超過7000例本土確診。不過，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（31）公布，過去兩週的全國三級警戒後，Rt值（有效傳染數）從最高峰13至15日的15，降至30日1.02，疫情越來越可控。
記者賴志昶／台北報導
2021-05-31 16:04:26｜2021-05-31 17:43:50
陳時中指出，從經過校正回歸的圖表可看到，21日是確診案例數的最高峰，而若是從Rt值來看，最高峰出現在5月13至15日左右，但經過雙北與全國三級警戒後，Rt值以降到1初頭；未來還是持續兩周的三級警戒，並不斷滾動式檢討，希望能把Rt值降至1以下。
針對Rt值，莊人祥說明，R0值是指基本再生數，表示1位感染者在無任何免疫力之下，平均會傳染多少病人；而在疫情發生後，會以Rt值來估計傳染力再生數，代表一個人染疫後會傳給多少人。
莊人祥說，目前最新數值是1.02，代表1位病人會傳給約1.02人，如果此數值低於1後，疫情能夠反轉。
莊人祥也強調，這個Rt值是用最壞情況去估計，沒有經過校正，如果要估算Rt值低於1一定可以，就把發病日提前就好。
至於Rt值高峰與確診數高峰有點距離，莊人祥解釋，感染的人在發病前可能就有就有傳染力，所以可看到他傳染的高峰與疫情的高峰有點距離，這就是在模擬傳染力的趨勢。
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