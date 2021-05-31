必須完成病毒溯源！美專家：否則恐出現另一場新冠大流行
新冠疫情爆發一年多以來，有關病毒的起源，始終無法得到一個真正的答案，目前科學界大多相信病毒是透過蝙蝠之類的宿主傳播給人類，但也有人認為新冠病毒其實是被人為創造出來的。美國有疾病專家近日呼籲，新冠肺炎的起源必須被清楚追溯，否則未來難免會面臨另一場疫情大流行。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-05-31 15:14:26｜2021-05-31 17:30:08
根據《彭博社》報導，川普政府時期的前美國食品暨藥物管理局(FDA)局長、現任輝瑞董事會成員高特里布(Scott Gottlieb)，本月30日接受美國媒體《CBS》的節目《面對國家》(Face the Nation)訪問時，聲稱有越來越多的跡象指明及支持，新冠肺炎可能真的是從武漢實驗室洩漏，而中國目前仍沒有提供確實的證據反駁這種理論，尋找病毒是否源自野生生物的調查也沒有取得結果。
德州兒童醫院疫苗開發中心聯合主任霍特斯(Peter Hotez)則表示，若不盡快弄清楚這場大流行到底為何會開始，等於繼續將世界置於未來可能會再爆發疫情的危險中：「除非我們完全了解了Covid-19的起源，否則還會出現Covid-26和Covid-32」。
有關病毒洩漏理論，近日隨著美國《華爾街日報》再度報導，以及美國拜登(Joe Biden)總統要求情報部門限期徹查，再度浮上檯面，霍特斯認為，應該要能允許科學家在中國進行長期調查，並從人類和動物身上採集血液樣本，為了達到這個目的，美國應該向中國施壓，包括以制裁威脅，好讓調查能順利進行：「我們需要一支由科學家、流行病學家、病毒學家、蝙蝠生態學家組成的團隊，在湖北省展開為期6個月或1年的工作。」