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南鯤鯓代天府暫停農曆七月贊普 王爺也戴口罩落實防疫

▲南鯤鯓代天府主祀「代天巡狩」李、池、吳、朱、范五府千歲，都戴上口罩，與民眾一齊防疫（圖／南鯤鯓代天府提供）
▲南鯤鯓代天府主祀「代天巡狩」李、池、吳、朱、范五府千歲，都戴上口罩，與民眾一齊防疫（圖／南鯤鯓代天府提供）

記者張振興/台南報導

2021-05-31 15:53:32

新冠疫情持續升溫，全台都已達三級警戒。為配合政府防疫措施，台南南鯤鯓代天府今(5月31日)宣佈，暫停今年農曆七月普渡的贊普，廟方宣傳海報上每位王爺都戴上口罩，呼籲民眾不要輕忽疫情，共同配合政府落實防疫。此外更邀請金曲歌后詹雅雯、金曲歌王亂彈阿翔和一群兒童共同合唱「咱攏是囡仔」以激勵人心，這首歌曲預計於6月下旬推出。

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南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜表示，300多年來，台灣的瘟疫歷史，一直都是王爺眾神陪大家一起渡過，今年是最嚴峻的一年，南鯤鯓代天府不僅會配合政府政策，而且決定推出「王爺積極防疫令」。王爺與全台信眾及全台分身宮廟一起作戰，不僅要讓大家團結起來，用教育、用心靈，用時尚創意來宣導大家防疫意識。南鯤鯓代天府會積極地投入防疫新法，從心靈課程、幫助弱勢團體，給予關懷、把「進香」轉為心靈與公益的層面，這些積極的作為為宗教界首創。

在疫情嚴峻的當下，廟方推出「咱攏是囡仔」年度主題曲，邀請歌手詹雅雯、亂彈阿翔和孩子們一同合唱。由知名作家許常德統籌文字和視覺的創意，這是南鯤鯓代天府2021的年度主題。不只詹雅雯帶病義唱，乱彈阿翔負責的作曲、製作和許常德寫的詞，全是無償付出，不收一分酬勞，但他們的心情隴是歡喜甘願的。希望透過歌曲來激勵人心也希望疫情快過去，讓世界恢復往日的美好。

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