中市府首推「台中確診足跡地圖」 方更市民掌握疫情動態
國內疫情嚴峻，確診個案眾多，牽涉足跡多且廣，為了讓台中市民快速掌握疫情動態與確診者足跡，台中市政府與逢甲大學合作建置「台中確診足跡地圖」網站，今(31)日發布，創全國之先。
記者金武鳯/台中報導
2021-05-31 16:14:45
研考會主任委員吳皇昇表示，面對嚴峻疫情，市府除了在官網建置「台中防疫資訊專區」，提供各項防疫資訊與措施外，近日更與逢甲大學地理資訊中心合作建置「台中確診足跡地圖」網站，將每日公告的足跡圖卡資訊以地圖呈現，將資訊整合到同一個平台介面，方便民眾查閱是否有與確診者足跡重疊，進一步共同防疫。
吳皇昇說明，「台中確診足跡地圖」首頁，呈現全台及台中市每日新增案例及累計案例數，並以視覺化圖表呈現確診數趨勢變化，讓市民在進入足跡地圖前，即可先行快速掌握最新疫情動態。
其次，進入足跡地圖後，民眾可以定位自身位置，查詢所在地周遭是否有確診案例足跡，也可以依日期、行政區查詢足跡點位，點選每個足跡點將顯示公佈日期、足跡時間起迄、地點名稱及距今天數等，操值簡便，讓人一目瞭然。
資訊中心表示，為了讓資料呈現更貼近防疫需求，目前為標示14天內確診足跡點位，並用不同顏色區分一周內及一周以上的點位，未來並視視指揮中心規定滾動調整。