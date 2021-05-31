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遭疑沒戴口罩　前啦啦隊女神開嗆：正義魔人真不舒服

▲梓梓被網友質疑沒戴口罩，忍不住發文痛罵。（圖／梓梓IG）
▲梓梓被網友質疑沒戴口罩，忍不住發文痛罵。（圖／梓梓IG）

記者朱曼寧/綜合報導

2021-05-31 16:49:25｜2021-05-31 16:54:00

藝人梓梓（董梓甯）是前中華職棒Lamigo桃猿「樂天女孩」啦啦隊成員，現為女團「伊梓帆」的一員，她長相甜美，舞蹈功力深厚，擄獲不少粉絲的心，時常在社群媒體與網友互動，沒想到日前卻有網友攻擊她「沒戴口罩的照片」，讓她忍不住嗆：「罵人之前先問問自己有沒有仔細看內文，不要以防疫之名，實（行）酸民及正義魔人之實。」

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▲梓梓表示近期都乖乖過著居家防疫生活。（圖／梓梓IG）
▲梓梓表示近期都乖乖過著居家防疫生活。（圖／梓梓IG）
董梓甯今（31日）在IG發文表示知道疫情期間大家都很悶，但還是要呼籲大家要理智，並解釋被網友罵的照片是二月份所拍攝的工作照片，當時本土疫情還未爆發，且自己拍攝完也有馬上戴回口罩，直言：「最近有很多新聞是和正義魔人有關係，讓人看了很不舒服。」

▲。（圖／梓梓IG）
▲梓梓回應酸民。（圖／梓梓IG）
董梓甯舉例「重聽老翁不知道要實名制被怒罵要求鞠躬」、「工人路邊脫下口罩吃飯被檢舉沒戴口罩」、「外送員公園吃飯被大罵沒公德」等相關新聞常被網友責罵，但她認為疫情期間應該多點關懷與愛和包容，「眼睛看到、聽到後放到你的頭腦先想一想，同理心拿出來再說話。」

董梓甯強調：「希望大家可以更溫柔的對待這個世界以及身邊的人，實際行動有很多方式，但絕不是如此，這只是你把你的自以為的道德和正義變成一種武器，請不要以防疫之名，行酸民、正義魔人之實。」指出該網友若繼續人身攻擊，罵她「白癡」的話，不排除提告。

▲指揮中心今（31）日公布新增274例本土個案，另有73例校正回歸個案，5/15至今累計7176例本土確診、112個死亡案例。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（31）日公布新增274例本土個案，另有73例校正回歸個案，5/15至今累計7176例本土確診、112個死亡案例。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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