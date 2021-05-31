名家論壇》單厚之／紓困不能只有撒幣思維

在朝野無異議的情況下，立法院院會今天三讀通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》修正案，將原本紓困振興特別預算的總額上限，從4200億提高到8400億。原本行政院提出的草案，僅要求增加2100億的額度，但最終是由民進黨團提案將額度倍增，這種「要五毛給一塊」的修法，在以往並不常見。





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這波疫情來得又快又急，全台都進入三級警戒，雖然還沒有真到「封城」的地步，但已經讓民眾相當「有感」，對經濟、民生的衝擊，也遠高過一般人原本的想像。正因為無法預測疫情的發展，所以立法院才願意給行政部門更大的空間。但目前政院推出的紓困4.0，卻仍然看到滿滿的舊思維。





紓困4.0關於中低收入戶、農漁民、自營工作者、觀光業從業人員的的補助方案，幾乎和紓困2.0完全相同。雖然紓困2.0曾經發生過「玉蘭花之亂」，但政府似乎並沒有從中學習到任何經驗，對需要補助的弱勢，也沒有掌握得更好。就連去年備受詬病的勞工紓困貸款，也是原封不動再來一次。





同樣的情況，也發生在對產業的紓困，無論是薪資的補貼、各種的紓困補助，都看到一樣的舊思維、濃濃的撒錢味。但問題是，今天的三級警戒的強度和以往完全不同，過去的已經不算成功的藥，如何能夠治療台灣現在的病？





三級警戒讓台灣經濟「休克」，服務業、餐飲業尤其死傷慘重。過去一周很多媒體陸續報導，很多老店就此停業，而每一個停業的背後，都是好幾份工作、好幾個家庭。





紓困的精神是「救急不救窮」，理論上應該在第一時間協助業主撐過「休克」的時間，等待解封回春。但要做到這件事，必須先搞清楚到底有多少業主需要這樣的協助、又需要協助多久。





簡單講，政府至少要先評估所謂的「三級警戒」會有多少、會不會升到四級？才能計算到底各個行業會受到多大衝擊、有多少企業需要如何的協助、總共需要多少資金。而政府如果有一個明確的方向，企業也可以心裡有數，知道該如何自救。





即便病毒跑得比公文快、計畫永遠趕不上變化，政府也必須要有清楚的一把尺，知道自己在疫情跟經濟之間，準備做怎樣的平衡。隨便舉個例子，如果離島是乾淨的，如果離島可以「封島」，離島居民是不是還有必要三級警戒、停課？還是一定要遵循陳時中所謂的「三個一致」？





但從目前的情況看來，政府雖然一直把「超前部署」掛在嘴邊，但實際上對於疫情升級的情況並沒有任何的規劃跟掌握，事到臨頭只能拿去和去年一樣的作業，交差了事。





但去年的狀況只有旅遊業受到較明顯的衝擊，其他行業的影響並不大；而今年則是所有服務業、零售業、運輸業都受到全面的衝擊。即便是讓陳時中哽咽的「八大行業」，去年也都還可以「實名制」營業，今年則是全部停業。試問，這些行業的從業人員，在目前的紓困4.0中，可以用哪一項申請補助？





因為都是「新瓶裝舊酒」，整個紓困4.0最讓人有印象的，反而是教育部新推出的「孩童防疫補助」，預計總共將發出218萬份的1萬元，給家中有國中以下小孩的父母。但試問，孩童不上學之後，家長除了精神負擔之外，究竟是增加了什麼樣的經濟負擔，需要政府的補助？





延續過去的紓困1.0、2.0、3.0，紓困4.0也同樣散發著濃濃的撒幣味，雨露均霑、人人有獎，政府搞不清楚社會上哪些人真的需要幫助、也不知道該怎麼幫助，只好把撒錢當成是正事、把撒錢當成是政績，結果政府花了大把的銀子，需要幫助的弱勢跟企業，卻沒有得到應有的幫助跟支撐。





更糟的情況是，因為政府手頭太寬、太揮霍，太早就把手中的錢花完。一旦疫情延續的時間如果比想像長，需要紓困的對象跟金額比原本政府預估的要大得多，或是將來又遇到封城2.0時，政府手中很可能已經沒有子彈。屆時立法院又只能再上演一次「要五毛給一塊」的戲碼。











●作者：單厚之／資深媒體人





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