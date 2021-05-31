打麻將群確診再添1名　陳其邁：Rt值到0.5、0.6才不傳染

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至於案8433係由澎湖轉介到高雄市，15日搭飛機到馬公工作後搭飛機回到台北期間在台北感染，18日搭667班次高鐵10號車廂到高雄後搭計程車返家之後因外出停留足跡很短故部分足跡不予公佈，但其20日曾於0926-0946辦理轉帳事宜期間有民眾在此駐足者應多加注意是否有感染症狀出現，之後1513-1524搭乘華信航空AE347班次返回澎湖。
對於國內最新的Rt值降到1.02，市長陳其邁認為還要再下降，如果能降到0.5、0.6，就能有效防止疫情傳播，陳其邁指出，對照前幾天的病例數557、493、355，疫情維持一定數量，但已從500多降到今天的347例，主因是國內三級警戒，民眾戴口罩、減少人之間的往來。
陳其邁說，根據中央疫情指揮中心今天公布的Rt值，雖降到1.02，傳染力已往下掉，這代表1個人能傳染給1.02個人，如果Rt值是1，每天還是會維持3、400病例，他認為還要再下降，「如果能降到0.5、0.6，就能有效防止疫情傳播。」針對目前高雄市的個案，陳其邁強調，初步都掌握可能感染源，也謝謝疫調人員與警方，全力釐清感染源。
陳其邁表示，連續第三天每天僅新增一例，顯示高雄疫情持續掌控中，不過未防堵社區疫情傳播，衛生局今起增設10處社區快篩站，提供有雙北旅遊及活動史、串門子群聚案接觸史或是近來有頻繁上呼吸道症狀民眾主動預約篩。
陳其邁指出，新北市經驗告訴我們，菜市場可說是最重要的感染熱點，昨宣布新管制措施，依照身分證單雙數分流購買，相關工作務必落實，明天開始三位副市長、各局處首長針對高雄所有市場全面稽查，會有上千人配合警方從各大市場宣導與稽查。不是我要管這麼嚴，但在市場內就像在火柴，點火就燃燒，要把人流管裡做好，買菜也比較安心，歡喜買菜、健健康康。
陳其邁也指出，2.1萬劑已100%打完，第二波高雄市爭取到配發到2.7萬劑，預計今、明兩天會到，呼籲被通知醫護及防疫人員配合施打。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。