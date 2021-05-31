竹縣議會國民黨團書記長張良印：我們要疫苗

新竹縣議會國民黨團書記長張良印針對疫情嚴峻提出建言，他強調接獲許多鄉親的反映，接種疫苗是徹底解決疫情對生活影響的最佳方案，所以他支持縣長楊文科、議長張鎮榮透過任何管道爭取疫苗的呼籲，也要代表新竹縣鄉親向中央大聲喊出：「我們要疫苗！」
記者蔡孟尚/綜合報導
2021-05-31 16:48:56｜2021-05-31 17:05:09
新竹縣政府表示，楊文科於5月30日召開的「國民黨共同防疫聯盟視訊會議」中，針對疫苗採購提出建言，目前新竹縣已獲得企業界的贊助，將採購100萬劑疫苗給縣民鄉親施打；此外，台灣科學工業園區科學工業同業公會也委請楊縣長協助，幫助竹科、中科及南科等3大科學園區爭取30萬劑疫苗，供所有科技廠商工程師及員工施打，國民黨中央允諾全力協助。
楊文科進一步說明新竹縣目前疫苗施打情況，之前的7400劑疫苗已施打完畢，5月28日收到的2200劑疫苗，由衛生局在各醫療院所和衛生所規劃的20處分流分區施打，目前2200劑皆已安排好前線醫護警察等對象施打，已施打815劑，剩餘1385劑將在6月3日前打完。
張良印強調，不少鄉親在他的臉書上留言反映：「疫苗才是防疫的主軸，再躲下去不是辦法。」他深有同感，認同鄉親們想要過正常生活的心情，所以希望中央不管是採購用什麼方案、採購哪家疫苗，讓新竹縣鄉親盡快打到疫苗，才能振奮大家對政府防疫作為的信心。