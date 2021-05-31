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黃昭順遭爆特權打疫苗　陳其邁斥：軍令如山、不應有特權

▲陳其邁強調，不在醫護造冊施打名單裡面的，就不能插隊去打疫苗，「沒有特權」，也不應該有例外。（圖／高雄市政府提供）
▲陳其邁強調，不在醫護造冊施打名單裡面的，就不能插隊去打疫苗，「沒有特權」，也不應該有例外。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-05-31 17:03:45｜2021-05-31 17:09:29

國民黨前立委黃昭順遭到有意爭取民進黨高雄市左楠選區市議員的參選人黃偵琳爆料，在5月30日到大昌醫院私下打疫苗，痛批黃昭順怎麼好意思用特權跟第一線的醫護人員們搶疫苗，高雄市長陳其邁今（31）日防疫會議後指出，這個是「不符合規定」，並強調「軍令如山」，不在名單裡面就不能插隊去打疫苗，「沒有特權」，也不應該有例外

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國民黨前立委黃昭順遭爆特權施打新冠疫苗，面對質疑，黃昭順向媒體坦言有打疫苗，自己是在台北登錄的現職藥師，為免南北往返增加感染風險，經詢問後才用醫護施打後剩餘的劑量，彙整成一劑就近在高雄施打。

針對用疫苗剩餘量施打的部分，衛生局長黃志中表示，AZ疫苗是一個多劑型疫苗，每一瓶疫苗基本上提供10個人施打，但多劑型疫苗它填充的量會略多一些，臨床上若抽的精準的時候，有時候一瓶可以打到11個人，這些不是剩下來的，而是本身就有的量，若多一個人的量的時候當然不要浪費，就應該要按照名冊去做施打。

▲國民黨立委黃昭順。（圖／NOWnews資料照）
▲國民黨立委黃昭順。（圖／NOWnews資料照）
針對黃昭順並不在這一波醫護施打造冊名單中，卻打了疫苗，遭民眾質疑疑似特權施打，高雄市長陳其邁強調，「黃昭順委員沒有在我們造冊的名單裡面」，沒有在造冊名單裡面，就不是高雄施打的對象，應該要按照造冊的名單逐序來做施打，沒有任何人有特權，也不應該有任何例外，「軍令如山」，假如名單裡面有人沒有打，就從後面遞補上來，不在名單裡面就不能插隊去打疫苗，這個是政策，義大大昌醫院給予進行施打，這個是「不符合規定」。

陳其邁也說，假如第一線的防疫人員或者是醫護人員在外縣市，那應該也要由該縣市的地方政府通知，大家基於地方政府的合作，做先行施打，高雄市也同意這樣進行，但是這個個案高雄市政府並沒有收到其他地方政府的通知，有個案是這種狀況；陳其邁也說，醫護同仁犧牲奉獻，疫苗應該要留給第一線的防疫人員跟醫護人員，但也要拜託所有的醫院，「應該要珍惜民眾對於醫護人員的信賴」。

對此，義大醫療在下午也發出聲明指出：「黃昭順為現職藥師，造冊在北部，經她要求避免其再南北奔波，在不影響任何衛生局端造冊安排需接種者之情況下，協助疫苗注射。爾後本院對疫苗注射過程會依據衛生主管關之規定採取更嚴格管控措施，避免此類似事件再發生」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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