黃昭順遭爆特權打疫苗　陳其邁斥：軍令如山、不應有特權

國民黨前立委黃昭順遭到有意爭取民進黨高雄市左楠選區市議員的參選人黃偵琳爆料，在5月30日到大昌醫院私下打疫苗，痛批黃昭順

怎麼好意思用特權跟第一線的醫護人員們搶疫苗，高雄市長陳其邁今（31）日防疫會議後指出，

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國民黨前立委黃昭順遭爆特權施打新冠疫苗，面對質疑，黃昭順向媒體坦言有打疫苗，自己是在台北登錄的現職藥師，為免南北往返增加感染風險，經詢問後才用醫護施打後剩餘的劑量，彙整成一劑就近在高雄施打。

針對用疫苗剩餘量施打的部分，衛生局長黃志中表示，

▲國民黨立委黃昭順。（圖／NOWnews資料照）

針對黃昭順並不在這一波醫護施打造冊名單中，卻打了疫苗，遭民眾質疑疑似特權施打，高雄市長陳其邁強調，「

，義大大昌醫院

陳其邁也說，假如