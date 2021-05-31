影／降低居家隔離身亡率　北市推「確診者在家移出計畫」

台北市成為這波新冠肺炎疫爆發的首個本土群聚感染地點， 而在歷經兩個禮拜的三級警戒後，現階段疫情終於趨緩，除了北市的確診人數持續下降外，全台灣的確診人數也慢慢下降中。不過在防疫過程中，有許多中高齡人口，在居家隔離期間因為慢性疾病加上新冠肺炎確診的緣故，導致直接在家身亡。為了降低這樣的案例，台北市政府今（31）日再宣布推動「確診者在家移出計畫」。





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台北市副市長黃珊珊表示，過去有許多確診者因為無症狀或者症狀輕微，會暫時被要求待在家中，等待衛生局通知才前往集中檢疫所或防疫旅館。不過在等待過程中，有數個確診案例因為本身也有慢性疾病，或是年長者無人照顧，導致在家中不幸去世。也因此北市現階段推出「確診者在家移出計畫」。





▲台北市政府宣布推動「確診者在家移出計畫」，並針對各種不同症狀的確診者進行分門別類規劃。（圖／台北市政府提供）

至於其他無症狀確診者則維持在家隔離，也會有健康中心人員每天透過電話關注個案健康狀況。而針對未成年確診者以及老年人確診者，黃珊珊也說明，監護人需跟著未成年者一同移出，而若是老年人有照護者，也需要陪同移出。



