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影／降低居家隔離身亡率　北市推「確診者在家移出計畫」

▲台北市副市長黃珊珊31日宣布，北市將推動「確診者在家移出既壞」。（圖／台北市政府提供）
▲台北市副市長黃珊珊31日宣布，北市將推動「確診者在家移出既壞」。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-05-31 17:07:18｜2021-05-31 18:19:10

台北市成為這波新冠肺炎疫爆發的首個本土群聚感染地點， 而在歷經兩個禮拜的三級警戒後，現階段疫情終於趨緩，除了北市的確診人數持續下降外，全台灣的確診人數也慢慢下降中。不過在防疫過程中，有許多中高齡人口，在居家隔離期間因為慢性疾病加上新冠肺炎確診的緣故，導致直接在家身亡。為了降低這樣的案例，台北市政府今（31）日再宣布推動「確診者在家移出計畫」。

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台北市副市長黃珊珊表示，過去有許多確診者因為無症狀或者症狀輕微，會暫時被要求待在家中，等待衛生局通知才前往集中檢疫所或防疫旅館。不過在等待過程中，有數個確診案例因為本身也有慢性疾病，或是年長者無人照顧，導致在家中不幸去世。也因此北市現階段推出「確診者在家移出計畫」。

▲台北市政府宣布推動「確診者在家移出計畫」，並針對各種不同症狀的確診者進行分門別類規劃。（圖／台北市政府提供）
▲台北市政府宣布推動「確診者在家移出計畫」，並針對各種不同症狀的確診者進行分門別類規劃。（圖／台北市政府提供）
黃珊珊說，計畫內容會將確診案例分為中重症、輕症及無症狀確診者。其中中重症確診者仍維持在確診後既直接送往醫院專責病房進行治療外，原本輕症及無症狀患者也做出區分：輕症者不分年齡，一率送往集中檢疫所與加強版防疫旅館進行治療，並且嚴密觀察健康狀況；至於無症狀患者，55歲以上或是55歲以下具有慢性病者、需照護者或經評估無法居家隔離者，也送往集中檢疫所與加強版防疫旅館。

至於其他無症狀確診者則維持在家隔離，也會有健康中心人員每天透過電話關注個案健康狀況。而針對未成年確診者以及老年人確診者，黃珊珊也說明，監護人需跟著未成年者一同移出，而若是老年人有照護者，也需要陪同移出。

▲指揮中心今（31）日公布新增274例本土個案，另有73例校正回歸個案，5/15至今累計7176例本土確診、112個死亡案例。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（31）日公布新增274例本土個案，另有73例校正回歸個案，5/15至今累計7176例本土確診、112個死亡案例。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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