屏東市場防疫不缺席　縣府鼓勵身分證號分流採買

屏東疫情已連續三天+0，由於傳統市場是其他縣市確診案例的足跡熱區，為持續防堵疫情在社區擴散，屏東縣政府除要求鄉鎮市公所務必加強對轄內公有市場的清潔消毒外，並呼籲民眾自主分流，依身分證字號尾數，單數每周一三五日、雙數每周二四六，分流採買，兼顧生活與防疫需求，縣府強調，疫情仍嚴峻，絕對不鬆懈！
記者黃正忠／屏東報導
2021-05-31 18:00:00
縣長潘孟安表示，台灣同島一命，屏東縣民齊心抗疫以實際行動堅守在家拚防疫，屏東的疫情已連續三天零確診，但社區防堵工作仍要持續進行。為了確保民眾去傳統市場安心採買，呼籲縣民一起加入自主分流採購運動。
潘孟安指出，自主分流除了希望民眾依身分證字號尾數分流採購，尾數單數的人，一、三、五、日採買，尾數雙數的人，則是二、四、六採買，如果發現賣場或市場太擁擠時，可以選擇其他時段再來，且一次買好足夠的量，不要太頻繁外出，少去多買，買好就走，減少感染風險，全力以赴守住這場抗疫延長賽。
屏東縣政府城鄉發展處表示，屏東縣政府與轄內各鄉鎮市公所已經加強公有零售市場消毒，除戴好口罩、禁止試吃、一律外帶，公有零售市場出入口設置實聯制(QRCode)、提供酒精消毒。最後，呼籲大家都要作伙宣導，一起落實市場分流運動。
縣府強調，此次疫情仍然嚴峻，沒有人是局外人，請攤商與縣民一起加入防疫屏東隊。為了幫助攤商一起挺過此次難關，縣府率全國之先，採行免收公有零售市場3個月租金跟管理費，希望大家彼此相挺，黎明早日來臨。
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