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確診數降　他問：14日能解封嗎？網曝1關鍵：解封太遙遠

▲指揮中心指揮官陳時中表示疫情基本上朝向可控的方向在前進，有民眾好奇6月14日是否能順利解封，掀起網友熱議。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心指揮官陳時中表示疫情基本上朝向可控的方向在前進，有民眾好奇6月14日是否能順利解封，掀起網友熱議。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2021-05-31 17:44:08

台灣疫情持續爆發，全台三級警戒也延長至6月14日，由於近日疫苗問題持續受國人關注，總統蔡英文今（31）日傍晚也於總統府發表談話，這階段疫情已經趨緩，但仍充滿挑戰，現階段目的就是「降低確診」。有網友就針對近期國內疫情緩解跡象納悶詢問，這樣6月14日解封的機率大嗎？文章曝光後掀起眾人討論，不過仍有許多網友點出一關鍵，直言「穩住就不錯了」。

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這名網友稍早於PTT的Gossiping板上提問，並表示觀察到近日的確診數，似乎有逐漸控制、下降的趨勢，加上施打疫苗有望，若台灣持續出現降低確診數的情況，防疫三級警戒最後一天，也就是6月14日「解封機率大嗎？」。

▲指揮中心今（31）日公布新增274例本土個案，另有73例校正回歸個案，5/15至今累計7176例本土確診、112個死亡案例。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（31）日公布新增274例本土個案，另有73例校正回歸個案，5/15至今累計7176例本土確診、112個死亡案例。（圖／NOWnews製作）
對此，不少網友紛紛留言點出關鍵在於「疫苗」的施打率，「在疫苗施打率未達到一定標準前，台灣沒有解除三級的理由」、國外都示範了，沒疫苗解封就等著再封」、「穩住就不錯了，解封太遙遠」、「大概疫苗來才有可能吧」、「沒疫苗前不用太樂觀」。

但也有另一派網友認為防疫警戒降級有望，「趨勢往下，真的有希望」、「都趨緩了，絕對可以」、「是降級，不是解封」、「穩啦！機率很大」、「解封很多形式阿，繼續停課但營業場所開業」、「要有點信心，像是南部零星也沒有爆炸」、「應該會解封，照這個趨勢是變好的」、「遲早要與這病毒共存，不如早點解封」。

▲日本新冠疫苗接種進度緩慢，目前接種率才達到6.41%。（圖／美聯社／達志影像）
▲不少民眾認為新冠疫苗施打才是解封降級與否的關鍵。（圖／美聯社／達志影像）
事實上，指揮官陳時中稍早於記者會上也表示，經過15日雙北三級、19日全國也同步升至三級警戒，疫情基本上朝向可控的方向在前進，總統蔡英文也表示接下來會進入大規模疫苗接種階段，不過仍要民眾配合辦公場所分流、居家上班，同時避免群聚，依照指揮中心指引確保防疫。（編輯：楊智傑）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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