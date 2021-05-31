韓國春香小姐結果出爐　網友轟冠軍太普通

根據四方報報導，在韓國，有一個相當重要的選美比賽，即「春香小姐」。相對著重現代美的韓國小姐，春香小姐則較著重傳統美。過去不少韓星都是春香小姐出身，包括李多海、柳和榮。由於韓國流行文化以電影和戲劇出名，許多選美比賽得名的佳麗都會順勢往演藝圈發展，民眾亦十分關注。





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今年的春香小姐選舉，已經在5月19日結束。由於受到疫情影響，今年不設現場觀眾，只在網上直播。冠軍（真）由首爾出身的22歲演藝系大學生金敏雪奪得，除了杯盃之外，還有500萬韓圜（約等同於12.4萬元新台幣）的獎金。但今年奪得真（冠軍）及其他獎項的得獎者都被網友批評長相太普通。不少網友更毒辣地表示：「路人質素」、「除了冠軍之外的選手，明明是20多歲卻像30多歲」。雖然如此，但仍然有部分網友為奪得冠軍的金敏雪抗議，指可能是參賽當天的化妝不太適合，並貼出多張她於IG的私照作證。





春香小姐，於1931年開始舉辦，比「韓國小姐」有更悠久的歷史。春香小姐的由來，是韓國古代經典愛情小說《春香傳》，而春香則是故事中的女主角。為了紀念她，後人就於全羅北道南原市，即春香的故鄉，舉辦「春香節」，而春香小姐則是其中一個項目。





韓國小姐競選，由1955年開始舉辦，是韓國每年一度的大型選美比賽。每個地方都會先舉辦一次初選，選出代表各地的真、善、美（地區冠亞季軍），之後再於首爾進行總決賽，選出全場的真、善、美（全場總冠亞季）。例如現正熱播的《我的上流世界》女主角之一李寶英，當年舊城參加韓國小姐並獲獎，繼而朝演藝圈發展。



