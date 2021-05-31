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疫情趨緩了？前台大醫示警「高興5秒就好」　一圖曝關鍵

▲指揮中心今（31）日宣布確診數字下降，前台大感染科醫師林氏璧對此則提醒民眾「高興五秒鐘就好」，並解釋他憂慮的關鍵。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心今（31）日宣布確診數字下降，前台大感染科醫師林氏璧對此則提醒民眾「高興五秒鐘就好」，並解釋他憂慮的關鍵。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2021-05-31 19:31:29

全台防疫警戒因應國內疫情延長至6月14日，指揮中心今（31）日宣布新增274例本土個案，校正回歸本土個案73例，總計347例。指揮官陳時中則對此表示，數字下降是較好的情況，有看到三級警戒的效果。對此，前台大感染科醫師林氏璧則表示自己憂喜參半，提醒民眾「高興五秒鐘就好」，想維持重點就在將Rt值壓低。

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前台大醫林氏璧透過臉書粉專《日本自助旅遊中毒者》表示，今天指揮官陳時中在今日記者會中公布這兩周全國人民努力的成果，也就是降至1.02的Rt值，同時解釋目前疫情基本上朝向可控的方向在前進。

▲（圖／翻攝自前台大醫林氏璧臉書）
▲（圖／翻攝自前台大醫林氏璧臉書）
林氏璧解釋Rt值就是加上時間變化的R0值，這是會隨公衛措施變動的數字。小於1，疫情就會逐漸趨緩。而當他看見指揮中心公布Rt值降至1.02的趨勢圖時，「很怕大家開始放鬆，老話一句，高興5秒鐘就好」。

▲指揮中心今（31）日公布新增274例本土個案，另有73例校正回歸個案，5/15至今累計7176例本土確診、112個死亡案例。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（31）日公布新增274例本土個案，另有73例校正回歸個案，5/15至今累計7176例本土確診、112個死亡案例。（圖／NOWnews製作）
林氏璧提到，目前控制住的趨勢只是說明大家過去14天的努力是有效的，若想和去年的紐西蘭只花一個月清零，「這要靠大家繼續努力！」，發言人莊人祥在記者會中也提到目前Rt值是1.02，只要Rt值低於1就表示疫情就會開始反轉，而台灣的Rt值已經在陸續下降，明後天沒太大意外的話，Rt值就有可能小於1，代表傳染力有反轉的跡象。（編輯：楊智傑）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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