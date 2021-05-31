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「雨神同行」水淹車　所長防疫途中神救援

▲日南所所長邱量虔與同仁們，緊急救援卡於雨水暴漲中的自小客車(圖/記者鄧力軍翻攝)
▲日南所所長邱量虔與同仁們，緊急救援卡於雨水暴漲中的自小客車(圖/記者鄧力軍翻攝)

記者鄧力軍/台中山報導

2021-05-31 19:41:07

台中地區久早逢甘霖，迎來陣陣雨瀑，大甲警分局日南所所長邱量虔甫今日上午馬不停蹄前往幼獅工業區宣導防疫途中適逢暴雨《雨神同行》，行經工業區東區鐵路跨越涵洞時，巧見民車YARIS拋錨卡在水深30公分水中，水流湍急水位不斷升高，員警面對泥水滾滾沖刷，緊急下車涉水將該車輛推離涵洞，宛如電影《即刻救援》，在緊急時刻援救民眾寶貴財產。

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疫情嚴峻，大甲警分局日南所所長邱量虔今（31）日上午甫從分局開會返回駐地，一路上雨勢急大，邱所長有感於群聚易造成疫情擴散，故率領警員周文彬、江仕紋前往幼獅工業區宣導，於13時30分返回駐地途中行經日南工業區東區鐵路跨越涵洞時，雨勢湍急來的又急又快，水位迅速暴漲約30分公深；適有一輛自小客車熄火卡於涵洞，附近工廠緊急召來堆高機救援，但因水位湍急故無法靠近無功而返，車主只能在旁焦急待援，員警見狀緊急下車，涉水將拋錨車輛推離涵洞，解除了一場泡水車危機。

林姓女車主表示她從幼獅工業區經過涵洞前未見積水，但雨勢來的又急又大，在車輛經過涵洞時卻突然拋錨，積水瞬間就快淹至車門了，嚇的緊急下車，雖然廠區緊急召來推高機救援卻徒勞無功，頓時感到腦袋一陣空白，所幸恢復意識後見到派出所所長帶著同事前來救援，有賴日南所員警果斷地的判斷並將車輛推出積水地，並拉起封鎖險管制車流，所長、周、江等三員馳援成功守護讓人們免於危險，堪稱人民保母無誤。警方呼籲，汽車駕駛人應注意自身安全，行經積水及低窪地區應繞路而行，不該貿然穿越以免發生危險，並立即通知警方到場處理。

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