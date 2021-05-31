鴻海攜手泰國國家石油　打造電動車開放平台

我是廣告 請繼續往下閱讀
此次線上簽約儀式，泰國帕拉育（Prayut Chan-o-cha）總理也透過視訊的方式參與，同時也有許多政府官員和企業高管的參加，共同見證這個重要發展里程碑。鴻海指出，這次夥伴關係旨在成立一個端到端的平台，為泰國當地的電動車產業即時提供一定規模的服務，帶領泰國進入創新、快速成長的電動車新時代。
此外，製造商不僅能獲得電動車的相關服務，而且還能在具有競爭力的成本下，快速地推出新車款。此次合作將涵蓋PTT在能源產業的Know-how、技術、實績、以及相關合作夥伴以及網絡，鴻海則提供智慧製造領域中備受認可的產品開發能力與速度，包括提供軟硬整合方案的創新造車服務，快速縮短產品開發生產週期以及推出市場的速度。
PTT總裁兼執行長Auttapol Rerkpiboon先生透露，與鴻海的夥伴關係結合兩家公司的專業能力，將有助於汽車產業不僅達到生產品質目標，也同時符合全球永續標準，並將幫助泰國成為亞洲的電動車製造中心。同時，這也是響應泰國政府的政策，擴大電動車產量藉此減少排放量，為泰國交通系統提供一個很重要的契機，讓泰國更加迅速地朝向永續可再生能源方向發展。
鴻海科技集團董事長劉揚偉則表示，這次與PTT以及泰國政府攜手合作，共同實現永續發展的電動車產業願景，證明整個MIH生態系統正在壯大，這樣的運作模式也受到各界肯定，對於PTT已經投入的電動車充電基礎設施和電池領域，在這一方面鴻海也能貢獻專業與技術能力，逐步在泰國打造完整、堅實的電動車產業。
PTT成立於1978年，主要從事能源業務的泰國國營上市公司，也是當地最大的業務集團，市值達360億美金。PTT透過通路服務站供應、運輸與分銷天然氣、石油產品和潤滑油，並出口至海外市場；同時，透過旗下子公司和關聯企業參與石油、石化產品的勘探、生產、精煉、營銷及分銷。PTT持續進軍創新、未來與永續發展產業，致力於引領泰國電動車生態系的發展，朝低碳社會的道路邁進。