星國疫情趨緩可望鬆綁　將加速檢測追蹤及打疫苗

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李顯龍今天下午透過電視、網路直播發表全國演說時表示，近幾週緊縮防疫措施後，每天新增案例已下降，預期可將這波疫情控制下來；若情況持續改善，社區案例數進一步下降，6月13日後應可鬆綁一些措施。這是他自去年COVID-19疫情爆發以來，第7次針對疫情發展發表全國演說。
新加坡跨部門抗疫工作小組聯合領導人、財政部長黃循財在隨後舉行的線上記者會表示，依目前情況看來，6月13日後可能會鬆綁一些措施，但不太可能馬上回到解封第3階段。
另一方面，李顯龍指出，面對更具傳染力的變種病毒，新加坡須調整策略，加速檢測、接觸者追蹤、疫苗接種等3方面的行動，並涵蓋更多人。
李顯龍說，「我們必須以更快、更自由、更廣泛的方式進行檢測」，以便快速找出確診病例。除了PCR核酸檢測，目前還有其他許多檢測方法，例如快速抗原檢測、呼吸檢測法等都可以在更短時間內獲得檢測結果。
他透露，不久的將來，新加坡民眾就可在藥局買到自我檢測試劑。
李顯龍強調，「廣泛檢測將賦予我們恢復較大型活動或聚會的信心」；例如宗教活動、足球賽、演唱會、婚宴等活動前的快速簡易檢測，可確保活動安全。定期、大型、快速且簡易的檢測預計將成為新常態生活的一部分。
有關接觸者追蹤方面，他指出，新加坡的經驗顯示，若密切接觸者被感染，很可能也會傳染給其他同住人，因此，未來不僅要隔離、檢測與確診者有密切接觸的人，密切接觸者的同住者也必須隔離，將有助防止疫情急速擴大。
在疫苗接種方面，李顯龍表示，新加坡將加速推動疫苗接種，接下來2個月接收疫苗的速度將更快。目前新加坡約40%的人口已接種至少一劑疫苗，下一階段的目標是讓2/3的居民都至少接種一劑，可望在7月初左右達標。
這場流行病仍在全球肆虐，他說，即使是像台灣、澳洲、越南等先前疫情控制相當好的地方最近也爆發新一波疫情。疫情有一天會減緩，但他不認為COVID-19會消失，未來新加坡還是有可能會出現小型疫情；未來的新常態，可能每人每年都要打一劑疫苗追加劑。
星國過去一週新增社區案例已從前一週的182例，降至136例，感染源不明的案例也從39例降至25例。衛生部表示，今天新增23人確診，包括16起社區案例、7起境外移入；全國累計6萬2051人確診，目前有33人病故。（編輯：韋樞）1100531