NOW早報／不開冷氣猛吹4台電扇！女：電費更省？網一面倒

不開冷氣猛吹4台電扇！女問「電費更省嗎」 答案一面倒





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台灣現在即便還沒到夏天，但是氣溫一再飆高，每到中午時刻，高溫衝破36度也是常有的事，加上現在疫情居家辦公的人很多，耐不住高溫就狂吹冷氣，造成電費飆漲，令不少人擔憂。對此，就有網友在「不塑之客」臉書社團貼文指出，「現在天氣這麼熱，想請問一下如果吹四台電風扇跟27度變頻冷氣+1電風扇哪個比較省電啊？同事是跟我說後者比較省電，因為變頻冷氣不會很耗電，但我覺得是前者比較省電欸？求解。」

對此，網友紛紛回應「哪個比較省我不知道，但我婆婆去年跟我住，因為他不開冷氣，只吹電扇，今年我婆婆沒住我家，換女兒搬回來，天天晚上開冷氣，結果開冷氣比不開一天省5度的電」、「應該是後者沒錯啊...四支電扇太多了啦」、「前兩年沒裝冷氣晚上睡覺兩支電扇，後來裝了冷氣，夏天開冷氣11：00-7：00外加一台電扇，電費不比兩年前多，房間7坪大，給你參考」。另也有內行表示「一定是後者，因為變頻只要定溫外加做好室內對流，會比開四台電風扇還快速降溫」、「絕對是後者啦，冷氣是不用一直開著的，但電扇就是會吹一整天，降溫效果也很差，一個是穩定輸出，一個是吃前期降溫的功率而已喔」、「27度變頻+1電扇，因為四台電扇再怎麼吹，環境溫度如果是熱風環境一樣熱」、「有冷氣才能解決室內氣溫問題，不解決，再多的電扇只是熱風循環」。

▲網友詢問如果一次開四台電風扇的話，是否有比開冷氣配電風扇的用電量低。（示意圖／讀者提供）

今日天氣／滯留鋒面影響！天氣不穩定 留意短時強降雨

今（1）天白天隨著鋒面逐漸往北移至北部海面，水氣漸漸趨緩，白天各地降雨轉為以午後雷陣雨的天氣為主；溫度方面，各地高溫略微回升，西半部高溫約30、31度，宜花東高溫28、29度，白天遇到沒雨的空檔感受上稍微悶熱些。另外，今年第3號颱風彩雲昨天下午2時中心位置距離鵝鑾鼻東南方1770公里的海面上（即在馬尼拉東南東方1150公里之海面上），持續往西北方向朝菲律賓東方近海前進，北上過程中大氣環境條件不利於此系統發展，預計於3日之後強度將逐漸減弱，對台灣的天氣不會有直接的影響，對於其後續動向、強度變化及其與周圍天氣系統的互動，請多留意氣象局發布的最新訊息。





郭台銘爭取疫苗！下令72小時交件 劉宥彤：最晚週三申請





指揮中心開放地方政府及企業申請採購國外疫苗，鴻海創辦人郭台銘與永齡基金將合資購買500萬劑德國原廠生產的BNT疫苗，直運台灣，郭台銘5月30日晚間更宣示力拼72小時內交件申請，5月31日永齡基金會執行長劉宥彤表示，目前努力中，依據主管機關要求提出8項的文件，預計最晚週三提出。

▲鴻海創辦人郭台銘宣布要與永齡基金會合資購買500萬劑德國原廠生產的BNT疫苗。資料照。(圖／記者林柏年攝)

影／防疫三級再三個月？柯文哲預言：餓死的會比病死的多





新冠肺炎疫情在全台灣逐漸擴散，雙北地區尤其是疫情首當其衝的區域。雖然防疫指揮中心5月31日召開記者會時表示，全台灣疫情因為三級警戒而有所趨緩，不過，台北市長柯文哲態度則相對保留，並強調雖然現階段沒有升級為四級封城的必要性，但三級警戒仍無法輕易解除，他直言，如果再三級管制三個月，恐怕「餓死的會比病死的多」。

紓困4.0來了！立院三讀通過追加 紓困預算提高至8400億





立法院5月31日加開院會，針對《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》11條及第19條條文修正草案進行審查；雖國民黨質疑民進黨立院黨團的再追加預算修正動議，將預算上限從6300億追加至8400億有空白授權問題，但最終協商後仍三讀通過4200億追加預算，並延長1年。行政院預計將在6月3日提出特別預算案，並對外公布紓困方案的具體内容。

▲立法院5月31日三讀通過紓困條例追加預算4200億並延長1年。（圖／翻攝自立法院議事轉播）

捐疫苗「一定要中央簽約」！北醫學者揭2關鍵：問題很大





隨著新冠肺炎持續延燒，國內疫苗需求也大幅提升，不少民間企業及宗教團體都有意引進疫苗捐贈。不過，指揮中心對此表示「考量到疫苗的安全性，仍舊需要中央政府與原廠簽約採購及分配執行」，該回應引爆雙北市長接連槓上中央。對此，

台北醫學大學學者李崇僖在臉書解釋

，為何民間企業捐贈疫苗必須透過「中央簽約」的流程。

李崇僖提到「從政府立場言，我要動用EUA，就是要你確保一定量的疫苗來施打，幾百萬劑的疫苗不會一次到貨，那如果是捐贈模式，根本就無法確保後續到貨，因為廠商若沒有跟政府直接簽約，政府沒有契約上請求權，像這樣的模式，會對政府的預防接種資源調度產生很大的不確定性，這是為何政府堅持必須由政府和廠商簽約的原因。





此外，李崇僖還說，這種模式除了會導致預防接種資源產生很大的不確定性，還有一點令人擔憂，依據《民法》第411條規定，「贈與之物不負瑕疵擔保責任」，若疫苗真的出了問題，政府作為受贈與者，將無法要求賠償。（編輯：許苡晴）