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WHA閉幕　11月召開特別會議制定大流行國際條約

▲世界衛生大會（WHA）閉幕，另定11月召開特別會議制定大流行國際條約，屆時如何提高資訊透明共享。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲世界衛生大會（WHA）閉幕，另定11月召開特別會議制定大流行國際條約，屆時如何提高資訊透明共享。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-01 09:16:06

（中央社記者唐佩君布魯塞爾31日專電）世界衛生大會今天閉幕，今年疫苗成為最重要議題，調查病毒起源轉為會員國各別表態，另外定於11月召開特別會議制定大流行國際條約，屆時如何提高資訊透明共享，歐洲、美國及中國立場受矚。

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第74屆世界衛生大會（WHA）自5月24日起以視訊方式開議，原訂6月1日閉幕，但因討論進度順利，在今天下午提前閉幕。

2019冠狀病毒疾病（Covid-19）爆發全球大流行逾一年後，今年包括「大流行防範和應對獨立小組」（IPPR）、「國際衛生條例」審查委員會以及世界衛生組織（WHO）突發衛生事件規劃獨立監督和諮詢委員會（IOAC）等均提出報告，內容均強調全球應團結合作及強化對WHO的資金支持，在究責方面則未太多著墨。

會員國今年焦點放在疫苗供應，許多開發中國家發言時均強調對於疫苗的急迫性。因此進一步調查病毒起源轉為會員國各別表態。

歐洲聯盟（EU）5月26日在WHA討論疫情防範項目時發表聲明，強調須徹底調查病毒起源及如何在人類中傳播，才能控制疫情。美國總統拜登（Joe Biden）當天也表示，已經下令情報單位調查COVID-19起源，並在90天內呈交報告。

英國「星期日泰晤士報」5月30日報導，英國情報機關如今認為，全球疫情源自中國武漢病毒研究所一種冠狀病毒外洩的理論是「可能的」。

此外，今天大會閉幕前通過包括美國、歐盟、英國、澳洲及加拿大等約60國聯手提案，將在今年11月29日至12月1日在WHO總部日內瓦以實體方式舉行WHA特別會議，審議一項防範疫情大流行的國際條約決議。

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）在今天WHA通過決議後也發文，表示現在開始準備起草大流行條約工作。

今年3月歐盟發動防範疫情大流行的國際條約倡議，得到包括法國、德國、英國、韓國和南非等25國國家領袖支持，重點是增強疫情透明度、問責制以加強國際協調合作。

在11月審議防範條約前，各國將持續討論條約內容，如何達成提高資訊透明共享的目標，屆時歐洲、美國及中國立場受矚。（編輯：林憬屏）1100531

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