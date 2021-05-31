護理師遭砍「傷勢嚴重」生涯堪憂！學姊：右手韌帶都斷了
編輯中心/綜合報導
2021-05-31 23:55:07
新北市雙和醫院發生確診者疑似因為不滿被隔離，持刀攻擊三名在11樓負壓隔離病房的醫護人員，造成3名護理師背部與腹部受傷，事後該名男子被警方制服，依傷害等罪送辦。然而，就有受傷護理師的學姊透露，其中一名20幾歲的護理師右手韌帶被砍斷，身上還有多處刀傷，不禁感嘆「要同仁以後怎麼繼續回到職場上」。
「靠北護理師」IG粉專於今（31）日晚間在限時動態PO文，表示被確診男持刀攻擊的三名護理師，有一人韌帶和神經被砍斷、一人氣胸、一人腹部受傷，不禁感嘆「現在不只要防病毒，還要防病人」。接著，也有一名自稱在雙和醫院上班的護理師也透露，遭砍傷的其中一位護理師，才20多歲，被砍斷的是右手韌帶，「才20幾歲剛畢業，工作沒幾年的年輕學妹，右手就這樣被毀了，身上還有多處刀傷」，也讓她相當無奈，「要同仁以後怎麼繼續回到職場上」。（編輯：郭佩蓉）
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