台灣自主封城奏效？粉專曝「人流數據」：看到的是自律
本土疫情爆發以來，台灣民眾「自主封城」，指揮中心指揮官陳時中昨（31）日表示，從校正回歸的研判日圖表可以知道，經過這段時間努力，案件數已逐漸下降；對此，臉書粉絲團《IEObserve 國際經濟觀察》分享Google數據的台灣人流變化資料，看到台灣人滿滿自律。
編輯中心/綜合報導
2021-06-01 06:55:34
Google因應全球COVID-19疫情，Google地圖等產品採用匿名匯總分析，社區人流趨勢報告提供實施COVID-19防疫政策後的深入分析資料，以觀察全球人流的變化情況。報告中以圖表呈現各地理區域在不同時間的人流趨勢，並且按照各種地點 （例如：零售店和休閒設施、雜貨店和藥局、公園、大眾運輸站、工作場所以及住宅區）細分資料。
根據Google數據的台灣人流變化資料顯示，截至5月27日止，零售店和休閒設施下降48％、雜貨店和藥局下降8％、公園下降49％、大眾運輸下降58％、工作場所下降25％，最後唯獨住宅區上升14％。
《IEObserve 國際經濟觀察》解釋，大家可能除了看到是「自律」，還有就是「實體零售業的慘況」，而且這是全台灣，相信台北市和新北會更慘。
對此，網友則紛紛回應「原來還有這個功能，感謝分享」、「實體零售業中的生鮮日常零售業績可能還更好！少去了，但去一次都瘋買」、「好厲害的數據」、「我一直在叫外送支持喜歡的餐廳，加油啊」。（編輯：賴詠璿）
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