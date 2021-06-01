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台灣自主封城奏效？粉專曝「人流數據」：看到的是自律

▲本土疫情爆發以來，台灣民眾「自主封城」漸漸奏效。（示意圖／記者葉政勳攝，2021.5.22）
▲本土疫情爆發以來，台灣民眾「自主封城」漸漸奏效。（示意圖／記者葉政勳攝，2021.5.22）

編輯中心/綜合報導

2021-06-01 06:55:34

本土疫情爆發以來，台灣民眾「自主封城」，指揮中心指揮官陳時中昨（31）日表示，從校正回歸的研判日圖表可以知道，經過這段時間努力，案件數已逐漸下降；對此，臉書粉絲團《IEObserve 國際經濟觀察》分享Google數據的台灣人流變化資料，看到台灣人滿滿自律。

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Google因應全球COVID-19疫情，Google地圖等產品採用匿名匯總分析，社區人流趨勢報告提供實施COVID-19防疫政策後的深入分析資料，以觀察全球人流的變化情況。報告中以圖表呈現各地理區域在不同時間的人流趨勢，並且按照各種地點 （例如：零售店和休閒設施、雜貨店和藥局、公園、大眾運輸站、工作場所以及住宅區）細分資料。

根據Google數據的台灣人流變化資料顯示，截至5月27日止，零售店和休閒設施下降48％、雜貨店和藥局下降8％、公園下降49％、大眾運輸下降58％、工作場所下降25％，最後唯獨住宅區上升14％。

▲Google數據的台灣人流變化資料曝光。（圖／翻攝自《IEObserve
▲Google數據的台灣人流變化資料曝光。（圖／翻攝自《IEObserve 國際經濟觀察》）
▲Google數據的台灣人流變化資料曝光。（圖／翻攝自《IEObserve
▲Google數據的台灣人流變化資料曝光。（圖／翻攝自《IEObserve 國際經濟觀察》）
《IEObserve 國際經濟觀察》解釋，大家可能除了看到是「自律」，還有就是「實體零售業的慘況」，而且這是全台灣，相信台北市和新北會更慘。

對此，網友則紛紛回應「原來還有這個功能，感謝分享」、「實體零售業中的生鮮日常零售業績可能還更好！少去了，但去一次都瘋買」、「好厲害的數據」、「我一直在叫外送支持喜歡的餐廳，加油啊」。（編輯：賴詠璿）

▲指揮中心31日公布新增274例本土個案，另有73例校正回歸個案，5/15至今累計7176例本土確診、112個死亡案例。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心31日公布新增274例本土個案，另有73例校正回歸個案，5/15至今累計7176例本土確診、112個死亡案例。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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