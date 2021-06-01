疫苗要「量小、便宜、供貨快」！律師：我是藥廠就叫你滾

國內本土疫情嚴峻，施打疫苗的需求迫在眉睫，部分縣市更發起自行買疫苗的行動。昨（5/31）日台中市長盧秀燕在防疫會議嗆問，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、中央疫情指揮中心「現在是怎樣？」希望儘速配發疫苗，「不要再畫大餅」。對此，知名律師林智群在臉書發表看法，直言「台灣有什麼？什麼都沒有！然後一堆國民黨委員還怕買貴了」，要量小、便宜，供貨又要快，「我如果是藥廠，就叫你滾了。」





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林智群發文表示，盧市長昨天問蔡總統「疫苗呢？」問得非常理直氣壯，「我想這句話它應該去問他的同志們比較適合。全世界都在搶疫苗，你要搶得過人家。」他並提出4大條件：1.要嘛量大，比如：印度、日本幾億劑的下單。2.要嘛價高，比如：以色列一劑60美金，當時行情價3倍。3.要嘛人民當白老鼠，比如：以色列提供一百多萬國民的健康資料給輝瑞。4.要嘛有關係（輝瑞老闆是猶太人）。





▲台中市長盧秀燕在防疫會議嗆問，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、中央疫情指揮中心「現在是怎樣？」，儘速配發疫苗，「不要再畫大餅」。(圖／市政府提供2021.5.31)

林智群直言「台灣有什麼？什麼都沒有！然後一堆國民黨委員還怕買貴了，媒體也修理陳部長，說他擺爛、蠻橫，在這個『絕對賣方市場』，你還擺譜，量小、要便宜、供貨要快，我如果是藥廠，就叫你滾了，你不買，還有別人要買，別浪費我的時間，賣方市場下，你裝什麼大爺？」文末，他更不禁直呼「陳時中就是在一堆人制肘的情況下在談疫苗的，請問一下，他談到的疫苗能快嗎？」（編輯：許苡晴）



