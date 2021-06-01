不只台灣！印度地方想買疫苗 輝瑞莫德納：只跟中央談
台灣近日因為新冠本土疫情大爆發，疫苗供應不足的問題浮上檯面，部分地方首長或組織批評中央政府動作過慢，紛紛呼籲中央開放自行採購疫苗，也衍伸出後續責任歸屬等問題。然而，類似爭議不是只有台灣發生，前陣子爆發大規模疫情的印度，也曾有地方政府與國際大廠洽購疫苗，但遭對方以「只跟中央談」為由婉拒。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-06-01 07:09:22
綜合《印度斯坦時報》(Hindustan Times)、《經濟時報》(Economic Times)等外媒報導，由於印度疫情嚴重，疫苗不足的問題被大大凸顯出來，包含旁遮普省(Punjab)、新德里(New Delhi)等地方政府在內，都曾自行接洽美國藥廠輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)，希望能採購疫苗，但遭拒絕。
雖然印度政府已與數間國際藥廠洽談購買疫苗事宜，但目前全球預定訂單爆滿，難免影響對印度的供貨，而且輝瑞和莫德納都拒絕參與新德里和旁遮普邦等地方政府的標案請求，強調不會和個別地方政府打交道，只會和中央政府交易。
新德里市長克里瓦爾(Arvind Kejriwal)上週證實，已收到美國2家藥廠通知，拒絕直接將疫苗賣給地方政府：「我們已經跟輝瑞和莫德納洽談有關疫苗之事，但它們都拒絕直接賣疫苗給我們，說只會跟印度中央政府交涉。我們已向中央請求進口疫苗，並分派到各地方。」
旁遮普省政府則表示，目前主要寄望於COVAX的物資分配，因為該機制旨在提供發展中國家援助，有機會以更便宜的價格獲得疫苗，也得到正面回應。
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