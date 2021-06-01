本土疫情已漸趨緩！前台大醫預估：Rt值可能已經低於1了

中央流行疫情指揮中心昨（31）日公布國內新增274例COVID-19本土確診、4例境外移入個案，以及校正回歸本土個案73例，總計351例，確診個案中新增15例死亡，顯見確診人數有稍減少，指揮官陳時中也表示，本波本土疫情已漸趨緩，目前Rt值已降至1.02。對此，前台大醫師林氏壁在臉書解釋「Rt值是什麼？」並直指「若用發病日估，其實Rt值可能已經低於1了。」





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陳時中昨天首度鬆口「本波本土疫情已漸趨緩」，林氏壁醫師在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」中表示，「老話一句，高興五秒鐘就好，這只是說明14天的努力是有效的，但要維持一樣的強度繼續把Rt值壓低呀！你是想和去年的紐西蘭，還是和澳洲一樣？還是其他國家？這要靠大家繼續努力！」





陳時中在記者會上指出，經過這兩週的全國人民努力，Rt值已降至1.02，本土疫情已逐漸趨緩，大家的犧牲和努力都是有成效的，呼籲民眾出門仍要記得全程戴口罩並勤洗手，避免外出聚會。中央流行疫情指揮中心社區防疫組組長莊人祥則說，「疫情剛開始爆發時說的R0值就是基本再生數，意思是當病毒進入到沒有相關抵抗力的人口族群時，平均可以傳染給多少人的估計值，不過後期不是所有人都沒有抵抗力，這時病毒再生數稱為Rt值，代表一個病人可以傳染給多少人的平均值。」





▲指揮中心5月31日公布新增274例本土個案，另有73例校正回歸個案，從5月15日至今累計7176例本土確診、112個死亡案例。（圖／NOWnews製作）

莊人祥也提到，只要Rt值低於1，表示疫情就會開始反轉，而台灣的Rt值已經在陸續下降，目前估算數字是1.02，透過Rt值下降的趨勢來看，明後天沒太大意外的話，Rt值就有可能小於1，代表傳染力有反轉的跡象。





林氏壁則解釋「Rt值是什麼？反正就是加上時間變化的R0值，這是會隨公衛措施變動的數字。小於1，疫情就會逐漸趨緩。」他更直說「這張圖是用判讀日估算的，不是基於發病日或是校正回歸。若用發病日估，其實Rt值可能已經低於1了。但我覺得理論上應該用校正回歸那張估，因為判讀日這張中間幾天高峰明顯，所以Rt值可能算來比較好看。」（編輯：許苡晴）



