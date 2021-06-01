傳統市場染疫風險增？醫曝「傳播力高34倍」：一動作自保

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而為何傳統菜市場為何是Covid-19病毒的窩？黃軒指出，傳統菜市場，長期潛在病原體，例如病毒、細菌，都通常會在生鮮蔬果，或海鮮肉類存活。這些潛在的病原體，偶爾會傳播給人類，導致零星病例或小規模爆發，這些病原體的基因，也會持續在菜市場存在，透過人類、家蓄、海鮮、一些活體生物體內，共同相互傳播，但大部分病原體，都被迫斷線傳播；少數病原體，像是病毒，會通過基因重組機制，在有利新環境下，做出適應環境壓力。
此外，傳統菜市場通常過度擁擠，人類與人類、人類和動物之間相互反覆接觸下，在這些有利條件下，病原體易撲向人類傳播。而當「群聚感染」的人數大幅增加，其人與人之間的傳播鏈，「R0值大於1」時候，就會爆發傳染病的流行。
也有日本研究人員指出，傳統菜市場內的Covid-19傳播給人的機率，會比一般高出2至34倍，病毒一旦出現在傳統菜市場，傳播力是很強的，同時提到「無症狀感染」是Covid-19主要被忽略的感染，這些人都會再回到傳統菜市場繼續買菜，一直不停擴散下去，直到大爆發或有確診病例被發現；更有另一項研究發現，由於大部分都是輕症和無症狀季節性的病毒，只有4%的病人會去尋找醫療服務，難以提早發現這些流行病毒的存在。
黃軒最後呼籲，由於疫情嚴重擴散，尤其是確診感染者，幾乎都是有去過「傳統菜市場」和「大賣場」足跡，所以民眾逛完傳統菜市場，要記得用酒精消毒雙手，才可以安心回家，有效減少Covid-19感染率，家人和社區才能安全。
事實上，台灣諸多縣市從上月30日起，市場將依照身分證尾數「單雙號」自主分流，身分證尾碼是雙數0、2、4、6、8的人只能在日期是雙數去市場購買；反之，尾碼是1、3、5、7、9的人，就要在日期是單數才能前往市場購買。（編輯：賴詠璿）
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