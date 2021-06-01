COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

傳統市場染疫風險增？醫曝「傳播力高34倍」：一動作自保

▲重症專科醫師黃軒坦言，傳統市場的確是新冠病毒的窩。（示意圖／取自pixabay）
▲重症專科醫師黃軒坦言，傳統市場的確是新冠病毒的窩。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-01 08:04:23

本土疫情爆發以來，台灣民眾「自主封城」減少外出，但透過各縣市確診者足跡來看，不少人都有「傳統市場」這個地點，即便雙北人潮銳減，每天仍有許多民眾為了料理伙食擠進傳統市場。對此，重症專科醫師黃軒也坦言，傳統市場的確是新冠病毒的窩，呼籲回家前「一動作」自保。

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃軒在臉書提到，我們日常民生用品，都會在傳統市場裡，那些Covid-19病毒，也是會聚集在那裡等著人類來接觸。香港研究人員曾在2006年針對傳統菜市場做研究，因為當時的香港是SARS冠狀病毒的大爆區，他們非常關注傳統菜市場究竟是如何傳播病毒、造成疫情大流行的。

而為何傳統菜市場為何是Covid-19病毒的窩？黃軒指出，傳統菜市場，長期潛在病原體，例如病毒、細菌，都通常會在生鮮蔬果，或海鮮肉類存活。這些潛在的病原體，偶爾會傳播給人類，導致零星病例或小規模爆發，這些病原體的基因，也會持續在菜市場存在，透過人類、家蓄、海鮮、一些活體生物體內，共同相互傳播，但大部分病原體，都被迫斷線傳播；少數病原體，像是病毒，會通過基因重組機制，在有利新環境下，做出適應環境壓力。

▲出門買菜如何避免將病毒帶回家呢？顏俊宇醫師在臉書提出「9建議」，吳昌騰醫師也曾分享食物烹調的「4大關鍵」。（示意圖／取自pixabay）
▲重症專科醫師黃軒坦言，傳統市場的確是新冠病毒的窩。（示意圖／取自pixabay）
此外，傳統菜市場通常過度擁擠，人類與人類、人類和動物之間相互反覆接觸下，在這些有利條件下，病原體易撲向人類傳播。而當「群聚感染」的人數大幅增加，其人與人之間的傳播鏈，「R0值大於1」時候，就會爆發傳染病的流行。

也有日本研究人員指出，傳統菜市場內的Covid-19傳播給人的機率，會比一般高出2至34倍，病毒一旦出現在傳統菜市場，傳播力是很強的，同時提到「無症狀感染」是Covid-19主要被忽略的感染，這些人都會再回到傳統菜市場繼續買菜，一直不停擴散下去，直到大爆發或有確診病例被發現；更有另一項研究發現，由於大部分都是輕症和無症狀季節性的病毒，只有4%的病人會去尋找醫療服務，難以提早發現這些流行病毒的存在。

黃軒最後呼籲，由於疫情嚴重擴散，尤其是確診感染者，幾乎都是有去過「傳統菜市場」和「大賣場」足跡，所以民眾逛完傳統菜市場，要記得用酒精消毒雙手，才可以安心回家，有效減少Covid-19感染率，家人和社區才能安全。

事實上，台灣諸多縣市從上月30日起，市場將依照身分證尾數「單雙號」自主分流，身分證尾碼是雙數0、2、4、6、8的人只能在日期是雙數去市場購買；反之，尾碼是1、3、5、7、9的人，就要在日期是單數才能前往市場購買（編輯：賴詠璿）

▲指揮中心31日公布新增274例本土個案，另有73例校正回歸個案，5/15至今累計7176例本土確診、112個死亡案例。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心31日公布新增274例本土個案，另有73例校正回歸個案，5/15至今累計7176例本土確診、112個死亡案例。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

新冠肺炎疫情蔓延全台，真的還有人會出門玩？

沒有，應該要宅再家挺台灣！
有，上班可以，出門不行？
77.46%22.54%
2021-06-02-2021-06-05

阻斷傳統市場群聚傳播鏈風險！你是否贊成傳統市場管控採買人流？

贊成
不贊成
94.74%5.26%
2021-06-01-2021-06-04

中央政府力挺國產疫苗，您認為是否有炒股？

有炒股
沒有炒股
84.56%15.44%
2021-06-01-2021-06-03
《火神的眼淚》結局賺熱淚　哪個角色你最滿意？

《火神的眼淚》結局賺熱淚　哪個角色你最滿意？

繼續作答
中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀