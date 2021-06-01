今天有午後雷陣雨　輕颱「彩雲」對台灣無直接影響

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吳德榮說，今天「梅雨鋒」在台灣徘徊，有局部陣雨或雷雨；大氣不穩定的程度雖稍降，但仍有「劇烈天氣」發生的機率；應注意天氣變化及氣象局的特報。北台稍涼，中南部氣溫略升；各地區氣溫：北部21至28度，中部23至31度，南部24至33度，東部23至32度。
明（2）日「梅雨鋒」減弱、北移，仍有局部短暫陣雨或雷雨；降雨範圍縮小、有局部較大雨勢的機率，應持續注意。週四、五（3、4日）「梅雨鋒」已在北部海面，天氣相對空檔，白天炎熱，注意防曬、防中暑；週四山區午後有局部短暫陣雨的機率，週五機率再略提高，部分平地也受影響。
吳德榮指出，週六（5日）凌晨起「梅雨鋒」再度南下通過台灣，將伴隨明顯降雨、並有激發「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）的機率。下週日（6日）「梅雨鋒」南移至巴士海峽，天氣仍不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨的機率。
下週一（7日）起至10日「梅雨鋒」在台灣中南部至巴士海峽一帶南北徘徊，中南部不穩定度猶勝北部，更容易發生「劇烈天氣」。雖然大量降雨、紓解旱象是眾所期盼，但切莫忽視「劇烈天氣」可能帶來的災害。
吳德榮說，根據最新中央氣象局「路徑潛勢預測圖」及最新歐洲(ECMWF)模式系集模擬顯示，第3號颱風「彩雲」，大致在呂宋島附近北轉再轉東北，呈現大迴旋的路徑，週四起受呂宋島地形限制、又進入垂直風切大的環境，強度漸減弱，週五已減弱為熱帶低壓。「彩雲」不但侵台機率低，因強度減弱，更無力破壞「梅雨滯留鋒」的結構，也無法改變環流型態。