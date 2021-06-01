目標7月正式啟動！歐盟敦促會員國　為疫苗護照做準備

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馮德萊恩還強調，歐盟數位新冠證明的協議達成是重要里程碑，資訊技術層面6月1日就會準備就緒，現在會員國要做的就是提供人民的健康狀況數據，以便頒發證明。
歐盟此項措施旨在確保歐盟能在未來幾週，就以安全、協調的方式重新開放，人民可以逐漸恢復自由行動，而夏季也是旅遊旺季，希望能有利於復甦歐盟經濟；除了是否已接種疫苗以外，疫苗護照也會提供使用人近期是否接受過檢測、曾染疫民眾是否康復等資訊。
報導指出，屆時已完整接種過疫苗並持有證明的人，將可以免於隔離和旅行限制。執委會也提議，若有人在旅行前72小時PCR檢測呈陰性，或在出發前48小時抗原檢測呈陰性，也能考慮適用豁免。
至於歐盟以外的旅客入境的限制，以及接種疫苗的種類限制，根據《BBC》報導，主要是指阿斯特捷利康(AZ)、嬌生、莫德納和輝瑞等，已獲得世界衛生組織(World Health Organization, WHO)及歐盟批准的疫苗，不過詳情要等疫苗護照正式啟用後才能確定，目前各成員國還有國內法規和技術問題須克服，而持有證明是否還需要隔離或接受測試，仍是由各國政府決定。
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