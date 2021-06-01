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目標7月正式啟動！歐盟敦促會員國　為疫苗護照做準備

▲歐盟疫苗護照系統的基礎設施會在6月1日準備就緒，預定在7月正式啟動。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲歐盟疫苗護照系統的基礎設施會在6月1日準備就緒，預定在7月正式啟動。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-06-01 08:16:42

歐洲聯盟(EU)的疫苗接種計畫持續在推動中，歐盟執委會主席烏蘇拉·馮德萊恩(Ursula von der Leyen)今年2月時就曾預告，歐盟將提案發行疫苗護照，讓已接種疫苗的歐盟公民，可以在今年夏天開始旅遊，而根據外媒最新報導，歐盟的疫苗護照系統的基礎設施會在6月1日準備就緒，預定在7月正式啟動。

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綜合《衛報》、《愛爾蘭時報》等外媒報導，隨著歐盟的感染率呈下降趨勢，27個歐會員國基本上已將7月1日訂為疫苗護照(正式名稱為「歐盟數位新冠證明」, EU Digital COVID certificate)使用和解除限制的日子，馮德萊恩上月25日已在官方推特貼文，除了交代歐盟最新疫苗收受進度，也表示歐盟正繼續朝今夏70%成年人口接種疫苗的目標前進。

馮德萊恩還強調，歐盟數位新冠證明的協議達成是重要里程碑，資訊技術層面6月1日就會準備就緒，現在會員國要做的就是提供人民的健康狀況數據，以便頒發證明。

▲歐盟執委會主席馮德萊恩上月底在官方推特上交代有關疫苗護照的最新進度。（圖／翻攝自Ursula
▲歐盟執委會主席馮德萊恩上月底在官方推特上交代有關疫苗護照的最新進度。（圖／翻攝自Ursula von der Leyen推特）
歐盟此項措施旨在確保歐盟能在未來幾週，就以安全、協調的方式重新開放，人民可以逐漸恢復自由行動，而夏季也是旅遊旺季，希望能有利於復甦歐盟經濟；除了是否已接種疫苗以外，疫苗護照也會提供使用人近期是否接受過檢測、曾染疫民眾是否康復等資訊。

報導指出，屆時已完整接種過疫苗並持有證明的人，將可以免於隔離和旅行限制。執委會也提議，若有人在旅行前72小時PCR檢測呈陰性，或在出發前48小時抗原檢測呈陰性，也能考慮適用豁免。

至於歐盟以外的旅客入境的限制，以及接種疫苗的種類限制，根據《BBC》報導，主要是指阿斯特捷利康(AZ)、嬌生、莫德納和輝瑞等，已獲得世界衛生組織(World Health Organization, WHO)及歐盟批准的疫苗，不過詳情要等疫苗護照正式啟用後才能確定，目前各成員國還有國內法規和技術問題須克服，而持有證明是否還需要隔離或接受測試，仍是由各國政府決定。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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