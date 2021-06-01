避免個別國家被污名化 世衛：改用希臘字母稱呼變種病毒
▲世衛宣布，要改用希臘字母來稱呼新冠變種病毒，避免個別國家被污名化。（示意圖／翻攝自 Pixabay）
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▲世衛宣布，要改用希臘字母來稱呼新冠變種病毒，避免個別國家被污名化。（示意圖／翻攝自 Pixabay）
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-06-01 08:48:38｜ 2021-06-01 08:50:29
自從新冠肺炎疫情前年年底開始，如外界所知於中國武漢爆發後，「武漢肺炎」即成為當時大眾的慣用稱呼，後來因中國不滿被貼標籤、聲稱病毒起源仍需溯源，加上世界衛生組織(World Health Organization, WHO)背書，認為應以「COVID-19」稱呼，所以後來「新冠肺炎」也取代了「武漢肺炎」。而近來新冠變種病毒開始取代原有的毒株肆虐全球，國際上又出現諸如「英國變種」、「巴西變種」、「印度變種」的說法，現在世衛宣布，要改用希臘字母來稱呼變種病毒，避免個別國家被污名化。
綜合外媒報導，近日多國都傳出變種病毒的案例，雖然這些病毒都有正式的編號稱呼，但對一般民眾而言仍太過繞口，世衛於當地時間週一宣布，將目前已知的4種主要變種病毒，改以希臘字母為代號，英國、南非、巴西、印度分別對應Alpha、Beta、Gamma、Delta，若未來再發現其他變種病毒就依此類推。
世衛表示，改用希臘字母代稱，既能方便討論，也避免對特定地區污名化，而且太過科學的名稱，很難在日常口語中被實用或正確記憶，甚至因此出現錯誤的報導或報告。
世衛流行病學家范科霍芙(Maria Van Kerkhove)在推特上表示，沒有國家應該要因為檢測及通報變種病毒株而被污名化，也說希臘字母不會取代變種病毒現有的科學名稱，若未來變種病毒類型繁增到比24個希臘字母還多，世衛將會宣布新的命名計畫。
▲世衛流行病學家范科霍芙在推特上，公布有關新冠變種病毒的最新命名、編碼計畫。（圖／翻攝自Maria Van Kerkhove推特） ※【 NOWnews 今日新聞】提醒您： 因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「 1922」專線，或「 0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。