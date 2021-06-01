台灣社交距離APP 指揮中心：已有183名確診者上傳資料
針對外界質疑「台灣社交距離」APP上傳確診者資料過少，有些民眾認為「沒用」想刪除。對此，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今（1）日在全國防疫會議後表示，現在已有183位確診者上傳資料，如果收到警訊也不要驚慌，首先要冷靜面對，再來注意自己健康狀況及回想過去幾天身體變化，若不適就醫務必告知醫師有接到警訊及旅遊接觸史，協助醫師診斷及通報。
記者顏真真/台北報導
2021-06-01 11:07:28
陳宗彥指出，目前台灣社交距離APP已有183名確診者上傳資料，這都是經過我們協助並經聯繫確定的，而且民眾若有跟確診者近距離密切接觸，就會接到紅色警訊告訴你「與確診者資料比對有接觸」，並會出現「請向當地衛生局或1922疫情專線回報，並注意個人身體狀況，若有不適請儘速就醫」等相關文字
至於收到紅色警訊怎麼辦？陳宗彥表示，第一要冷靜來面對，收到通知表示跟確診者有一段時間近距離接觸也有有一定時間。
第二，一定要先注意自己的健康狀況及回想過去幾天身體有什麼變化，若有疑似症狀就要主動回報，並把口罩起來，不舒服就醫時，也務必告知醫師有接到APP警訊及提供旅遊、接觸史等資訊，提供醫生知道，並協助醫師診斷及通報。
由於沒解除安裝前，APP每4小時就會發出警告一次，陳宗彥表示，若要提前解除，可在每日上午9時及晚上8時打電話到（02）23959825轉3044，值班人員會協助解除安裝部分。陳宗彥也表示，這警訊主要是提醒與確診者有近距離接觸者，對自己身體健康的監測。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。