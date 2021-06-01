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「取得疫苗有什麼問題？」沈春華提供解套方案被推爆

▲沈春華提供疫苗卡關的解決方案。（圖／沈春華臉書）
▲沈春華提供疫苗卡關的解決方案。（圖／沈春華臉書）

娛樂中心／綜合報導

2021-06-01 09:24:56｜2021-06-02 11:14:36

國內疫情嚴峻，救命的疫苗卻遲遲未到位，除了地方首長頻頻向中央喊話，各界名人如綜藝教母張小燕、作家蔡詩萍也陸續發聲，資深媒體人沈春華昨（31日）在臉書發文問：「讓疫苗盡快進到台灣，究竟有什麼問題？！」

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▲62歲沈春華是中視前王牌主播，拿過6座金鐘主持人獎。（圖／沈春華臉書）
▲62歲沈春華是中視前王牌主播，拿過6座金鐘主持人獎。（圖／沈春華臉書）
沈春華實在不解疫苗進度卡關的原因，「法規不允許？專案可申請！安全有疑慮？原廠文件不可少！由中央統籌？捐贈者尊重並配合！運送、冷鏈、施打，誰把關？就等中央、地方大大們來支持、協助啊！」

「上下一心、官民合作，讓國際間認證的疫苗盡快到貨，減緩醫護重擔、免除人民恐懼、重回安定的日常，就這麼簡單」，沈春華最後提供解決方案，建議政府設專責窗口，加速流程，安全也不妥協，「將『來自人民』的至高權利拿來『回應民意』，政府面對艱困一戰，也能得分」，貼文超過8千人點讚支持。

事實上，總統蔡英文昨對疫苗爭議發表談話，宣布民間協助洽詢國外疫苗供給，宗教團體由內政部次長陳宗彥擔任窗口，企業團體由經濟部長王美花擔任窗口，「疫苗供給來源必須查證，確保來自原廠，安全有效合法，請大家放心，政府會和所有來聯繫的團體一起努力，確保疫苗來源可靠安全，保障國人健康。」（編輯：楊穎軒）

▲COVID-19本土感染爆發，累計確診7503例，圖為全台本土病例地理分布圖（圖／NOWnews製）
▲COVID-19本土感染爆發，累計確診7503例，圖為全台本土病例地理分布圖（圖／NOWnews製）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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有，上班可以，出門不行？
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中央政府力挺國產疫苗，您認為是否有炒股？

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2021-06-01-2021-06-03
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