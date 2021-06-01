「取得疫苗有什麼問題？」沈春華提供解套方案被推爆

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沈春華實在不解疫苗進度卡關的原因，「法規不允許？專案可申請！安全有疑慮？原廠文件不可少！由中央統籌？捐贈者尊重並配合！運送、冷鏈、施打，誰把關？就等中央、地方大大們來支持、協助啊！」
「上下一心、官民合作，讓國際間認證的疫苗盡快到貨，減緩醫護重擔、免除人民恐懼、重回安定的日常，就這麼簡單」，沈春華最後提供解決方案，建議政府設專責窗口，加速流程，安全也不妥協，「將『來自人民』的至高權利拿來『回應民意』，政府面對艱困一戰，也能得分」，貼文超過8千人點讚支持。
事實上，總統蔡英文昨對疫苗爭議發表談話，宣布民間協助洽詢國外疫苗供給，宗教團體由內政部次長陳宗彥擔任窗口，企業團體由經濟部長王美花擔任窗口，「疫苗供給來源必須查證，確保來自原廠，安全有效合法，請大家放心，政府會和所有來聯繫的團體一起努力，確保疫苗來源可靠安全，保障國人健康。」（編輯：楊穎軒）
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