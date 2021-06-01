台股早盤漲百點後回落平盤　高端疫苗又跳水跌停

美股昨（31）日休市，台股今（1）日開盤漲30.06點，加權股價指數以17098.49點開出，隨後早盤漲至110點以上，來到17184點左右，但9點半過後回到平盤附近。權值股台積電早盤小漲、鴻海漲0.8%，其他重要電子股漲跌不一，但資金比重回到約6成。另外，高端疫苗雖獲政府訂單國產新冠肺炎疫苗，但股價今日依舊不給面子，持續第二根跌停。
記者許家禎／台北報導
2021-06-01 09:49:30｜2021-06-01 09:54:34
台股今日開盤漲30.06點，加權股價指數以17098.49點開出，隨後早盤漲至110點以上。權值股台積電早盤小漲，來到598元。聯發科開高走低，鴻海漲0.8%，來到114元左右。矽力-KY跌1.6%，來到3620元。其他，大立光漲2%、日月光漲1.7%，表現相對強勁。
航運族群開高走低，嘉里大榮跌7%，裕民、萬海跌2%，宅配通跌停，台驊跌3%，長榮相對抗跌，仍在盤上99.4元的位置。鋼鐵族群也回檔修正，燁興、志聯跌5%，春源與聚亨跌1到2%。至於高端疫苗今日持續跳水跌停鎖死，來到315.5元的位置，委賣張數來到1.6萬張，而高端疫苗大股東基亞也觸及跌停。其他生技股同樣慘綠，美德醫、國光生跌2%，亞諾法跌6%，雃博跌9%。
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