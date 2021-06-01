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送衛服部4盆花籃！名嘴曝「16字」心酸諫言：騙不了上蒼

▲朱學恒送四盆花藍，上頭寫著「16字」給衛服部。（圖／翻攝朱學恒臉書）
▲朱學恒送四盆花藍，上頭寫著「16字」給衛服部。（圖／翻攝朱學恒臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-06-01 10:06:22

近期台灣疫情仍未平息，針對疫苗的獲取也讓各界關注。日前名嘴朱學恒也曾質疑指揮中心採購疫苗的做法，更選擇在今（1）日送四盆花籃，附上「爾俸爾祿、民膏民脂、下民易虐、上天難欺」等16字，更感慨「這些朝中官員騙得了自己，也騙不了上蒼的！」

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朱學恒在臉書上表示，「坦白說送這個花其實很心酸，『爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺』，這些朝中官員的薪水都是來自於人民的血汗錢，坐視人民一個接一個死去，你騙得了自己，也騙不了上蒼的！」

▲朱學恒送「16字」給衛服部。（圖／翻攝朱學恒臉書）
▲朱學恒坦白說送這個花其實很心酸。（圖／翻攝朱學恒臉書）
朱學恒補充，「我只是想一方面照顧一下花店生意，一方面照顧一下官員廉恥，同時裡面正在開記者會呢！不過你現在去可能看不到啦，因為警察不讓擺，之後就被拿去丟掉了。總之還是感謝大家贊助啦！希望執政黨有一天會醒來！」（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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