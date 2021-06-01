送衛服部4盆花籃！名嘴曝「16字」心酸諫言：騙不了上蒼
近期台灣疫情仍未平息，針對疫苗的獲取也讓各界關注。日前名嘴朱學恒也曾質疑指揮中心採購疫苗的做法，更選擇在今（1）日送四盆花籃，附上「爾俸爾祿、民膏民脂、下民易虐、上天難欺」等16字，更感慨「這些朝中官員騙得了自己，也騙不了上蒼的！」
編輯中心/綜合報導
2021-06-01 10:06:22
朱學恒在臉書上表示，「坦白說送這個花其實很心酸，『爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺』，這些朝中官員的薪水都是來自於人民的血汗錢，坐視人民一個接一個死去，你騙得了自己，也騙不了上蒼的！」
朱學恒補充，「我只是想一方面照顧一下花店生意，一方面照顧一下官員廉恥，同時裡面正在開記者會呢！不過你現在去可能看不到啦，因為警察不讓擺，之後就被拿去丟掉了。總之還是感謝大家贊助啦！希望執政黨有一天會醒來！」（編輯：潘毅）
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