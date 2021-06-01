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護理師遭確診病患砍「右手韌帶斷」！醫震怒：請嚴懲重罰

▲新北雙和醫院傳出有醫護人員遭到確診病患劃傷的消息，胸腔科醫師蘇一峰在臉書呼籲「請政府嚴懲重罰！」。
▲新北雙和醫院傳出有醫護人員遭到確診病患劃傷的消息，胸腔科醫師蘇一峰在臉書呼籲「請政府嚴懲重罰！」。

編輯中心/綜合報導

2021-06-01 10:28:08

新北巿雙和醫院昨（31）日上午3名護理師，遭到確診的62歲洪姓男子持刀攻擊，該名確診者疑似因為不滿被隔離，持刀攻擊三名在11樓負壓隔離病房的醫護人員，造成3名護理師背部與腹部受傷，其中2名護理師氣胸，另一名右手韌帶、神經遭砍斷。對此，胸腔科醫師蘇一峰在臉書呼籲「請政府嚴懲重罰！」。

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根據了解，這名確診病患是年約62歲的男子，被他持刀攻擊的護理人員，總計造成3人手部及腹部多處刀傷，警方獲報趕緊前往現場制伏這名確診病患，3名護理師皆為20多歲女護理師，分別因腹部刀傷、胸部、右手刀傷等送院內急診治療。「靠北護理師」IG粉專也有一名自稱在雙和醫院上班的護理師透露，遭砍傷的其中一位護理師，才20多歲，被砍斷的是右手韌帶，「才20幾歲剛畢業，工作沒幾年的年輕學妹，右手就這樣被毀了，身上還有多處刀傷」，也讓她相當無奈，「要同仁以後怎麼繼續回到職場上」。

▲「靠北護理師」IG粉專於今（31）日晚間在限時動態PO文，表示遭砍傷的其中一位護理師，右手韌帶斷裂，甚至身上還有多處刀傷。（圖／翻攝自「靠北護理師」IG粉專）
▲「靠北護理師」IG粉專於昨（31）日晚間在限時動態PO文，表示遭砍傷的其中一位護理師，右手韌帶斷裂，甚至身上還有多處刀傷。（圖／翻攝自「靠北護理師」IG粉專）
防疫期間竟傳出病患攻擊醫護的消息，掀起外界高度關注，胸腔科醫師蘇一峰也在臉書發文呼籲政府重罰，「請政府嚴懲重罰，攻擊醫護或者不配合住院隔離的確診病人」，認為僅呼籲配合醫護不夠，「醫護前線賣命作戰，需要來自國家社會法規更多的支持！

對此，新北市侯友宜市長也第一時間前往醫院探視，除公開向家屬致歉外，也給予受傷護理師每人10萬元慰問金。雙和醫院也緊急發出聲明，提到事發當下院內警衛及巡邏員警於接獲通報後，已迅速制服該名病人。院方當下亦已立即通報衛生主管機關協助病人後續安置事宜。（編輯：楊智傑）

▲雙和醫院醫護人員遭到確診的病患砍傷，新北市長侯友宜得知後也前往探視受傷醫護。（圖／新北市政府新聞局提供）
▲雙和醫院醫護人員遭到確診的病患砍傷，新北市長侯友宜得知後也前往探視受傷醫護。（圖／新北市政府新聞局提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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