護理師遭確診病患砍「右手韌帶斷」！醫震怒：請嚴懲重罰

新北巿雙和醫院昨（31）日上午3名護理師，遭到確診的62歲洪姓男子持刀攻擊，該名確診者疑似因為不滿被隔離，持刀攻擊三名在11樓負壓隔離病房的醫護人員，造成3名護理師背部與腹部受傷，其中2名護理師氣胸，另一名右手韌帶、神經遭砍斷。對此，胸腔科醫師蘇一峰在臉書呼籲「請政府嚴懲重罰！」。

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根據了解，這名確診病患是年約62歲的男子，被他持刀攻擊的護理人員，總計造成3人手部及腹部多處刀傷，警方獲報趕緊前往現場制伏這名確診病患，3名護理師皆為20多歲女護理師，分別因腹部刀傷、胸部、右手刀傷等送院內急診治療。

▲「靠北護理師」IG粉專於昨（31）日晚間在限時動態PO文，表示遭砍傷的其中一位護理師，右手韌帶斷裂，甚至身上還有多處刀傷。（圖／翻攝自「靠北護理師」IG粉專）

防疫期間竟傳出病患攻擊醫護的消息，掀起外界高度關注，胸腔科醫師蘇一峰也在臉書發文呼籲政府重罰，「請政府嚴懲重罰，攻擊醫護或者不配合住院隔離的確診病人」，認為僅呼籲配合醫護不夠，「醫護前線賣命作戰，需要來自國家社會法規更多的支持！」

對此，新北市侯友宜市長也第一時間前往醫院探視，除公開向家屬致歉外，也給予受傷護理師每人10萬元慰問金。雙和醫院也緊急發出聲明，提到事發當下院內警衛及巡邏員警於接獲通報後，已迅速制服該名病人。院方當下亦已立即通報衛生主管機關協助病人後續安置事宜。（編輯：楊智傑）