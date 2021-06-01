不只有台灣！日本、韓國力拚研發國產疫苗

亞洲國家新冠肺炎（COVID-19）疫情仍然嚴峻，但是國際大廠製造的新冠疫苗仍然供不應求，各國面臨接種壓力，促使台灣、韓國、日本都動用所有資源，希望能儘早開發國產疫苗。韓國已經有數家藥廠可望在今年進入第三期臨床實驗；日本政府祭出至少484億日圓補助，投入國產疫苗研發，不少藥廠也在今年初展開1/2期臨床試驗。





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根據《日經亞洲評論》（Nikkei Asia）報導，不少韓國民眾一邊羨慕美國完成接種後不需要戴口罩，一邊批評韓國政府採購疫苗策略以及國產疫苗研發進度緩慢；台灣在本土確診病例激增之後，也面臨了接種壓力；日本因為施打疫苗的進度緩慢而備受批評，一個政府顧問委員會上周便提出一項提案，盼能強化國內開發疫苗的量能。





雖然台灣、韓國、日本都希望能盡快研發出國產疫苗來遏止國內疫情擴散，同時提供國民每年追加接種的疫苗數量，最終力拚出口。然而，這並非容易的事情。衛生當局以及藥廠都表示，可能需要費時數個月、甚至是數年，才能讓企業完成研究，並且取得生產疫苗的許可證。





韓國目前有5間生技公司研發疫苗，正在進行第1階段或第2階段的臨床試驗，其中部份公司預計將在今年稍晚進入第3階段。其中進度最快的藥廠Genexine，今年3月為其DNA疫苗GX-19N疫苗，在印尼展開2/3期臨床試驗計畫，將對印尼5家醫院的1千名試驗者施打疫苗。Genexine則是5月稍早，已經在韓國展開2a期臨床試驗，對6家醫院的150受試者施打疫苗。另外SK生物科學公司（SK Bioscience）和GeneOne生命科學公司正分別對次單位疫苗與DNA疫苗，進行第一期試驗。藥廠Cellid也說，其公司的AdCLD疫苗已在5家醫院完成2a期臨床試驗。





藥廠Genexine的執行長Woo Jung-won接受訪問時表示「如果在開發途中放棄，很有可能就沒有面對下一波大流行的選項，企業和政府應盡最大努力完成這次開發疫苗競賽」





而日本也有多達四間公司正在進行疫苗研發，東京的第一三株式會社（Daiichi Sankyo）正研發mRNA疫苗，並在3月開始1/2期臨床試驗；大阪的鹽野義製藥（Shionogi Pharmaceutical）則是採用桿狀病毒和棘蛋白製作疫苗，並也已經在去年12月展開1/2期臨床試驗；KM生技（KM Biologics）正在研發一款傳統的滅活疫苗（inactivated vaccine），也在今年3月開始1/2期試驗。





這四家日本藥廠已共取得至少484億日圓（約122億元台幣）的疫苗研發與生產政府補助金，目前日本政府也正在討論設立研發中心，提高研究投資，加快批准程序。





日本政府討論的方案包括向藥廠採買更多的疫苗，並以更高的定價採買新藥，讓廠商能有更強烈的動機投入研發。因為日本健保體系為單一保險人支付制度，所以藥物的定價基本上是由政府來決定。





報導中提到，台灣目前有高端、聯亞、國光生技3間公司研發國產疫苗，目前高端以及聯亞都已經進入第二期臨床實驗。而高端已經在生產疫苗，一旦獲得美國食品藥物管理局（FDA）的緊急使用授權，該疫苗將能直接使用。



