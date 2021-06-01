抗疫女醫師卸白袍穿比基尼　網友按讚致敬

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經查，這名女醫師綽號叫「綠肥兒」，畢業於陽明大學，IG自介欄寫著「Fight COVID 19！」工作外的興趣是打「吃雞」手遊、滑PTT等。她的貼文牆上有穿手術袍，脫口罩吃便當的照片，清麗臉龐令人過目難忘，更多的是脫下白袍，穿比基尼的福利照，凹凸有致的曲線媲美寫真名模。
本土疫情延燒，綠肥兒因符合施打疫苗資格，近日接受接種，昨（31日）發文表示，打了AZ疫苗後全身痠痛、頭痛欲裂及腳麻，甚至出現反應遲鈍的現象，讓她害怕是血栓，還好後來症狀緩解，本人也提醒，年輕女生注射AZ疫苗後要注意身體狀況、多喝水。
該文章附上穿比基尼的美照，綠肥兒問候網友：「辛苦了，疫情當前，大家被悶壞了吧？」指出群體免疫與疫苗是戰勝疫情唯一的解藥，「不管背後原因為何，希望全民都可以儘快有高品質的有效疫苗可以注射。很期待雨過天青的一天，到時大家就能各種報復性消費＋旅遊！」
綠肥兒醫師身分及出眾外貌讓網友驚歎：「這看完醫生會更不舒服吧？血壓壓不下來」、「醫生就是推爆」、「我需要她的治療」、「有臉、有腦、有身材...人生勝利組」，也有人向她致敬：「要小心上班」、「謝謝您，辛苦了」！（編輯：楊穎軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。