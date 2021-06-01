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抗疫女醫師卸白袍穿比基尼　網友按讚致敬

▲第一線抗疫女醫師出色外型引發關注。（圖／綠肥兒IG）
▲第一線抗疫女醫師出色外型引發關注。（圖／綠肥兒IG）

娛樂中心／綜合報導

2021-06-01 10:54:42｜2021-06-01 15:47:03

國內半個月前爆發新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）社區感染，醫護人員不分科別皆前往第一線抗疫，民眾自律的防疫及支持，成了這群戰士最堅強的後盾。近日一位外型亮眼的前線女醫師登上PTT表特版，天使臉孔、魔鬼身材令鄉民驚豔，直呼：「醫生，妳別叫我冷靜好嗎？」

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▲一名正妹醫師引起PTT鄉民熱議。（圖／綠肥兒IG）
▲一名正妹醫師引起PTT鄉民熱議。（圖／綠肥兒IG）
經查，這名女醫師綽號叫「綠肥兒」，畢業於陽明大學，IG自介欄寫著「Fight COVID 19！」工作外的興趣是打「吃雞」手遊、滑PTT等。她的貼文牆上有穿手術袍，脫口罩吃便當的照片，清麗臉龐令人過目難忘，更多的是脫下白袍，穿比基尼的福利照，凹凸有致的曲線媲美寫真名模。

▲▼綠肥兒在前線抗疫。（圖／PTT、綠肥兒IG）
▲綠肥兒在前線抗疫。（圖／PTT、綠肥兒IG）
▲綠肥兒五官清秀。（圖／綠肥兒IG）
▲▼綠肥兒五官清秀、身材姣好。（圖／綠肥兒IG）
▲▼綠肥兒五官清秀、身材姣好。（圖／綠肥兒IG）
▲▼綠肥兒五官清秀、身材姣好。（圖／綠肥兒IG）
本土疫情延燒，綠肥兒因符合施打疫苗資格，近日接受接種，昨（31日）發文表示，打了AZ疫苗後全身痠痛、頭痛欲裂及腳麻，甚至出現反應遲鈍的現象，讓她害怕是血栓，還好後來症狀緩解，本人也提醒，年輕女生注射AZ疫苗後要注意身體狀況、多喝水。

該文章附上穿比基尼的美照，綠肥兒問候網友：「辛苦了，疫情當前，大家被悶壞了吧？」指出群體免疫與疫苗是戰勝疫情唯一的解藥，「不管背後原因為何，希望全民都可以儘快有高品質的有效疫苗可以注射。很期待雨過天青的一天，到時大家就能各種報復性消費＋旅遊！」

▲綠肥兒發比基尼照，期待揮別疫情的那一天。（圖／綠肥兒IG）
▲綠肥兒發比基尼照，期待揮別疫情的那一天。（圖／綠肥兒IG）
綠肥兒醫師身分及出眾外貌讓網友驚歎：「這看完醫生會更不舒服吧？血壓壓不下來」、「醫生就是推爆」、「我需要她的治療」、「有臉、有腦、有身材...人生勝利組」，也有人向她致敬：「要小心上班」、「謝謝您，辛苦了」！（編輯：楊穎軒）

▲▼綠肥兒不吝分享好身材。（圖／綠肥兒IG）
▲▼綠肥兒不吝分享好身材。（圖／綠肥兒IG）
▲▼綠肥兒不吝分享好身材。（圖／綠肥兒IG）
▲COVID-19本土感染爆發，累計確診7503例。（圖／NOWnews製表，2021.6.1）
▲COVID-19本土感染爆發，累計確診7503例。（圖／NOWnews製表，2021.6.1）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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