確診病患持刀砍3醫護！ICU護理師悲曝「心聲」：別添亂了
台灣疫情仍舊嚴峻，也讓醫療量能相當緊繃，醫護人員相當疲累。然而昨（31）日卻傳出有確診者持刀攻擊三位護理師，消息引發全台譁然。同為ICU護理師的林婷也沉痛講述「心聲」，並疑惑「為什麼病患會有刀？」
編輯中心/綜合報導
2021-06-01 10:56:24
昨（31）日新北雙和醫院11樓負壓隔離病房，一位62歲洪姓男確診者，疑因不滿被隔離，持水果刀攻擊3名護理師，造成其中2名護理師氣胸，另一名右手韌帶、神經遭砍斷，被送往院內急診治療中。
這也讓同業身為護理師的林婷感慨「護理師已經夠忙了，不要添亂！」同時也疑惑「為什麼病患會有刀？不要忘了他們不是關在監獄，也不是精神科」，她接著說「一般被確診病患都會直接拉行李箱住院，誰知道裡面有什麼」。
對此雙和醫院也發出聲明，提到事發當下院內警衛及巡邏員警於接獲通報後，已迅速制服該名病人。院方當下亦已立即通報衛生主管機關協助病人後續安置事宜。目前62歲洪姓男確診者，已經透過視訊方式完成偵訊。（編輯：潘毅）
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