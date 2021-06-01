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確診病患持刀砍3醫護！ICU護理師悲曝「心聲」：別添亂了

▲台灣疫情仍舊嚴峻，也讓醫療量能相當緊繃，醫護人員相當疲累。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲台灣疫情仍舊嚴峻，也讓醫療量能相當緊繃，醫護人員相當疲累。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-06-01 10:56:24

台灣疫情仍舊嚴峻，也讓醫療量能相當緊繃，醫護人員相當疲累。然而昨（31）日卻傳出有確診者持刀攻擊三位護理師，消息引發全台譁然。同為ICU護理師的林婷也沉痛講述「心聲」，並疑惑「為什麼病患會有刀？」

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昨（31）日新北雙和醫院11樓負壓隔離病房，一位62歲洪姓男確診者，疑因不滿被隔離，持水果刀攻擊3名護理師，造成其中2名護理師氣胸，另一名右手韌帶、神經遭砍斷，被送往院內急診治療中。

▲昨（31）日傳出有確診者持刀攻擊三位護理師，消息引發全台譁然，同為ICU護理師的林婷也沉痛講述「心聲」。（圖／翻攝linting_icu林婷IG）
▲昨（31）日傳出有確診者持刀攻擊三位護理師，消息引發全台譁然，同為ICU護理師的林婷也沉痛講述「心聲」。（圖／翻攝linting_icu林婷IG）
這也讓同業身為護理師的林婷感慨「護理師已經夠忙了，不要添亂！」同時也疑惑「為什麼病患會有刀？不要忘了他們不是關在監獄，也不是精神科」，她接著說「一般被確診病患都會直接拉行李箱住院，誰知道裡面有什麼」。

對此雙和醫院也發出聲明，提到事發當下院內警衛及巡邏員警於接獲通報後，已迅速制服該名病人。院方當下亦已立即通報衛生主管機關協助病人後續安置事宜。目前62歲洪姓男確診者，已經透過視訊方式完成偵訊。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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