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國產疫苗高端股價大跌　民進黨批：國民黨先做多再放空

▲民進黨立委鄭運鵬批評國民黨去年在做多國產疫苗股價，今年在做空股價。（資料照／記者呂炯昌攝）
▲民進黨立委鄭運鵬批評國民黨去年在做多國產疫苗股價，今年在做空股價。（資料照／記者呂炯昌攝）

記者呂炯昌／台北報導

2021-06-01 11:54:59｜2021-06-01 12:11:52

儘管接獲政府500萬劑新冠疫苗大訂單，但是國產疫苗研發進度最快的高端疫苗（6547）連續2日開盤跌停開出，遭解讀為是利多出盡。民進黨立院黨團今（1）日舉行記者會，批評國民黨去年在做多，今年在做空股價。

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民進黨立委鄭運鵬表示，國產疫苗研發和採購，是嚴謹的政策，這兩個星期國內疫情緊繃，有人要求加強採購國外疫苗完全可以理解，但不知道為什麼，這兩天開始攻擊台灣國產疫苗，甚至連炒股票的陰謀出現了。

鄭運鵬以國民黨去年10月23日在立法院院會提案，無表決三讀通過的決議，當時國民黨支持本土疫苗開發，他還在現場聽過各種天馬行空的獎勵方式和金額，但是衛福部為求謹慎把關，反而沒有隨波逐流，順勢拿預算做人情。國民黨去年也判斷外國的疫苗即使上市，台灣也有可能排不到我國疫苗額度，因此要求政府要更積極鼓勵本土疫苗。

鄭運鵬表示，去年至今四次追加紓困預算，疫苗的研發、臨床試驗與採購共360.57億元，他在去年擔任一整年的黨團幹事長，在特別條例和特別預算的協商場合，我幾乎全程在場，他質疑「如果現在說現在政府採購本土疫苗是有人炒作股票，那去年國民黨的提案時，不就都是在炒股票？」

鄭運鵬指出，國民黨立委賴士葆日前指出「強迫人民打國產疫苗，等於讓台灣人民當白老鼠」，但是鄭運鵬舉例表示國民黨立場矛盾，去年10月第二次追加預算三讀，提案人包括曾銘宗、賴士葆、費鴻泰、林德福、羅明才等，「未來國外疫苗開發完成，恐先供應該國內需，以及實際參與研發投資的合作國家，我國將面臨無法及時購買國外疫苗的窘境，爰要求衛生福利部全力扶植國內疫苗研發。」

鄭運鵬舉例，以全世界的新冠肺炎疫苗來看，目前也只有英國、德國、美國、中國、俄羅斯等國有自製疫苗，台灣的本土疫苗開發（包含技術合作）在全世界比較，效率、規模、嚴謹、技術，都是領先的前段班，去年不只國民黨立委支持國產疫苗，民眾黨立委蔡壁如質詢時也關心國產疫苗的研發是否起跑太慢。鄭運鵬呼籲，拜託國民黨保持初衷，再怎麼想要BNT疫苗，再怎麼想要打垮民進黨，也不需要把台灣的生技產業拿來祭旗。

▲民進黨立院黨團批評國民黨去年在做多國產疫苗股價，今年在做空股價。（圖／民進黨立院黨團提供）
▲民進黨立院黨團批評國民黨去年在做多國產疫苗股價，今年在做空股價。（圖／民進黨立院黨團提供）
 

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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