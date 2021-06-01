朱立倫稱泰國7-11可打疫苗　李應元駁斥：只提供註冊預約

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李應元指出，泰國爆發第三波疫情以來，確診感染的情況十分嚴重。為了擴大各管道註冊預約施打COVID-19疫苗，盡可能覆蓋所有人群，曼谷市政府5月27日宣布，將開放全曼谷3314家7-11便利商店，接受戶籍在曼谷或是在曼谷工作的泰國民眾前往註冊以及預約疫苗接種，方便無法上網或沒有智慧型手機的民眾。
李應元表示，這並非外傳「民眾可在便利商店接受施打與接種」，且泰國提供的免費疫苗，將以泰國製阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗與中國製科興（Sinovac ）疫苗為主，民眾無法自行選擇。
朱立倫辦公室發言人凌濤回應，朱立倫臉書是說泰國走進超商就可購買疫苗施打，冷鏈沒問題，並未提及「全境7-11可以施打疫苗」，外界應有所劃分，也不必刻意連結。
凌濤也表示，泰國首相Prayut Chan-o-cha多次表明除了上述擴點之外，隨後要在全國加開站點，而多家媒體也表示，更多商場與便利商店將成為臨時接種站點，符合臉書所稱原意，凌濤強調，仍盼望台灣仍如指揮中心規劃，儘速擴充基層診所、體育館、活動中心等地，或如同美國皆廣設點，方便民眾施打疫苗。
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