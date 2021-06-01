COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

韓國4月也陷疫苗荒！晶片投資換美國疫苗　已確保1.9億劑

▲韓國政府4月時因為疫苗不足飽受民眾批評，當局積極透過半導體產業的影響力、先進的製藥技術，積極向國外藥廠爭取合作。圖為韓國總統文在寅接種疫苗。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國政府4月時因為疫苗不足飽受民眾批評，當局積極透過半導體產業的影響力、先進的製藥技術，積極向國外藥廠爭取合作。圖為韓國總統文在寅接種疫苗。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-06-01 11:31:33

接種疫苗被認為是防治新冠肺炎（COVID-19）最有效的方式之一，韓國至5月底已經向輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）、諾瓦瓦克斯（Novavax）、阿斯特利康（AstraZeneca）以及嬌生（Johnson & Johnson）採買，並透過COVAX機制取得2000萬劑疫苗，合計共有1億9300萬劑，還有100萬劑嬌生疫苗由美國政府提供，給55萬民韓軍官兵接種。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合韓國媒體報導，輝瑞、AZ疫苗目前已在當地批准投入使用，嬌生單劑疫苗也在 4月獲批，當局正在批審諾瓦瓦克斯、俄羅斯Sputnik-V；韓國藥廠也與AZ、諾瓦瓦克斯、Sputnik-V疫苗與莫德納合作，在韓國生產4款新冠疫苗。

韓國去年疫情控制得當，並未事先購置足夠的疫苗，然而在今年春天因為教會、夜店群聚再次爆發疫情，對於新冠疫苗的需求突然大增，文在寅政府因為疫苗取得困難飽受國內輿論批評，4月民調顯示對當局疫苗接種政策不滿意度高達49%。

為挽救低迷的民意，韓國中央政府近幾個月不斷向藥廠爭取疫苗，同時與國際藥廠、大學研究單位合作，支持韓國自製疫苗研製。韓國總統文在寅也在5月訪美時，積極強化美韓在半導體產業、醫療上的夥伴關係。三星、SK海力士等半導體大廠宣布在美投資近400億美元，交換美國藥廠簽署備忘錄合作、委託疫苗在韓生產。

▲（圖／翻攝自）
▲韓國SK生科研發的新冠疫苗即將進入第三期試驗。（圖／翻攝自SK生科官網）
韓國總統文在寅本月份訪問美國，與美國總統拜登（Joe Biden）在白宮進行會談，拜登承諾向55萬名韓國軍隊官兵提供新冠疫苗，即為本週即將運至韓國的100萬劑的嬌生疫苗。韓國國務總理金富謙表示，嬌生疫苗早在4月就已被批准在韓緊急使用，韓國將派遣軍用飛機將這批疫苗運回國內。

除了向國外藥廠採買疫苗，韓國疾病管理廳下的國立保健研究所積極推動自主發展mRNA疫苗技術，研究所爭取莫德納在韓國疫苗研究、臨床試驗等各方面提供援助。三星生物製藥、SK生科都與藥廠簽約，在韓國生產莫德納、AZ疫苗。美國莫德納公司週四（27）正式在韓國設立分公司，業務包括mRNA醫藥品的研發、進出口與營銷，與莫德納簽約的三星生物製藥，預計將在第三季度在韓國直接生產疫苗成品，成為韓國首家生產mRNA疫苗的藥廠。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國積極推動疫苗接種。（圖／美聯社／達志影像）
SK生科與諾瓦瓦克斯也簽署新冠疫苗生產備忘錄，計畫合作開發能夠同時預防新冠肺炎和流感病毒的「雙效疫苗」。SK生科還與美國華盛頓大學抗原設計研究所一同開發新冠疫苗「GBP510」，該項目獲得流行病預防創新聯盟（CEPI）資助2.1億美元。

《韓聯社》報導，這筆資金將用於GBP150的跨國三期臨床試驗、相關批審、購買原物料、研究變種病毒以及建設生產線等。《韓聯社》報導指出，SK生科開發的GBP150已經在去年年底進行一期、二期臨床試驗，最快將在6月提出跨國三期試驗的申請，上半年有望實現疫苗商用化。

韓國疾病管理部門日前公布軍隊官兵接種計畫，30歲以上的預備役人員、參與國防外交事務人員都將優先接種，志願役接種計畫則將在6月10至20日展開，符合條件者有53.8萬名預備役、300萬名民防人員，以及13.7萬名國防外交人員；國防部門員工、高級官員的同住配偶子女也能夠接種疫苗。據統計，韓國現役軍隊已有超過11.6萬名30歲以上的官兵接種AZ疫苗，41.4萬名30歲以下的官兵將在6月份開始接種輝瑞疫苗。

▲美國總統拜登與來訪的韓國總統文在寅舉行峰會。這次峰會中，拜登將強調他對亞洲的戰略焦點，同時淡化處理來自中國和北韓挑戰會有快速進展的機會。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登與韓國總統文在寅5月在白宮舉行會談，除了表達對台海、北韓局勢以及中國挑戰的關切，雙方還強化了疫苗與半導體產業的合作。。（圖／美聯社／達志影像）
為鼓勵民眾施打疫苗，韓國政府今（1）日推出分階段獎勵，是疫情趨勢調整防疫措施。目前，接種第一劑疫苗經過14天、完成疫苗接種的人員，可以不受直系家屬聚會8人的限制；療養院等設施也放寬，受訪者和訪客只要有一方完成疫苗接種就能夠面對面接觸。

據統計，至今總人口約5200萬的韓國，疫苗接種率已經達到10%，其中有至少200萬人（佔整體4%）已經完成疫苗接種，過去一週韓國每日平均疫苗施打量為18.3萬劑。韓國政府期望能在上半年為1400萬人接種第一劑疫苗，7月計畫啟動第二階段獎勵，允許以接種第一劑疫苗者在戶外不用配戴口罩，完成疫苗接種者可參與宗教活動、小型聚會等，第三階段獎勵預計在10月推動，有望恢復正常生活、口罩解禁，至11月達成群體免疫。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

新冠肺炎疫情蔓延全台，真的還有人會出門玩？

沒有，應該要宅再家挺台灣！
有，上班可以，出門不行？
77.46%22.54%
2021-06-02-2021-06-05

阻斷傳統市場群聚傳播鏈風險！你是否贊成傳統市場管控採買人流？

贊成
不贊成
94.74%5.26%
2021-06-01-2021-06-04

中央政府力挺國產疫苗，您認為是否有炒股？

有炒股
沒有炒股
84.56%15.44%
2021-06-01-2021-06-03
中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

繼續作答
請問您所在的縣市有沒有由地方首長召開過防疫記者會？

請問您所在的縣市有沒有由地方首長召開過防疫記者會？

繼續作答
即時
推薦閱讀