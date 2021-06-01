韓國4月也陷疫苗荒！晶片投資換美國疫苗　已確保1.9億劑

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韓國去年疫情控制得當，並未事先購置足夠的疫苗，然而在今年春天因為教會、夜店群聚再次爆發疫情，對於新冠疫苗的需求突然大增，文在寅政府因為疫苗取得困難飽受國內輿論批評，4月民調顯示對當局疫苗接種政策不滿意度高達49%。
為挽救低迷的民意，韓國中央政府近幾個月不斷向藥廠爭取疫苗，同時與國際藥廠、大學研究單位合作，支持韓國自製疫苗研製。韓國總統文在寅也在5月訪美時，積極強化美韓在半導體產業、醫療上的夥伴關係。三星、SK海力士等半導體大廠宣布在美投資近400億美元，交換美國藥廠簽署備忘錄合作、委託疫苗在韓生產。
韓國總統文在寅本月份訪問美國，與美國總統拜登（Joe Biden）在白宮進行會談，拜登承諾向55萬名韓國軍隊官兵提供新冠疫苗，即為本週即將運至韓國的100萬劑的嬌生疫苗。韓國國務總理金富謙表示，嬌生疫苗早在4月就已被批准在韓緊急使用，韓國將派遣軍用飛機將這批疫苗運回國內。
除了向國外藥廠採買疫苗，韓國疾病管理廳下的國立保健研究所積極推動自主發展mRNA疫苗技術，研究所爭取莫德納在韓國疫苗研究、臨床試驗等各方面提供援助。三星生物製藥、SK生科都與藥廠簽約，在韓國生產莫德納、AZ疫苗。美國莫德納公司週四（27）正式在韓國設立分公司，業務包括mRNA醫藥品的研發、進出口與營銷，與莫德納簽約的三星生物製藥，預計將在第三季度在韓國直接生產疫苗成品，成為韓國首家生產mRNA疫苗的藥廠。
SK生科與諾瓦瓦克斯也簽署新冠疫苗生產備忘錄，計畫合作開發能夠同時預防新冠肺炎和流感病毒的「雙效疫苗」。SK生科還與美國華盛頓大學抗原設計研究所一同開發新冠疫苗「GBP510」，該項目獲得流行病預防創新聯盟（CEPI）資助2.1億美元。
《韓聯社》報導，這筆資金將用於GBP150的跨國三期臨床試驗、相關批審、購買原物料、研究變種病毒以及建設生產線等。《韓聯社》報導指出，SK生科開發的GBP150已經在去年年底進行一期、二期臨床試驗，最快將在6月提出跨國三期試驗的申請，上半年有望實現疫苗商用化。
韓國疾病管理部門日前公布軍隊官兵接種計畫，30歲以上的預備役人員、參與國防外交事務人員都將優先接種，志願役接種計畫則將在6月10至20日展開，符合條件者有53.8萬名預備役、300萬名民防人員，以及13.7萬名國防外交人員；國防部門員工、高級官員的同住配偶子女也能夠接種疫苗。據統計，韓國現役軍隊已有超過11.6萬名30歲以上的官兵接種AZ疫苗，41.4萬名30歲以下的官兵將在6月份開始接種輝瑞疫苗。
為鼓勵民眾施打疫苗，韓國政府今（1）日推出分階段獎勵，是疫情趨勢調整防疫措施。目前，接種第一劑疫苗經過14天、完成疫苗接種的人員，可以不受直系家屬聚會8人的限制；療養院等設施也放寬，受訪者和訪客只要有一方完成疫苗接種就能夠面對面接觸。
據統計，至今總人口約5200萬的韓國，疫苗接種率已經達到10%，其中有至少200萬人（佔整體4%）已經完成疫苗接種，過去一週韓國每日平均疫苗施打量為18.3萬劑。韓國政府期望能在上半年為1400萬人接種第一劑疫苗，7月計畫啟動第二階段獎勵，允許以接種第一劑疫苗者在戶外不用配戴口罩，完成疫苗接種者可參與宗教活動、小型聚會等，第三階段獎勵預計在10月推動，有望恢復正常生活、口罩解禁，至11月達成群體免疫。
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