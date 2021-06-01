COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

逾8000劑警察專用疫苗送達　侯友宜：不讓同仁孤立無援

▲新北市長侯友宜在警察局長黃宗仁的陪同下，前往海山分局視察警消同仁施打的情形，並指出海山分局今日就可100%打完。（圖／新北市政府新聞局提供）
▲新北市長侯友宜在警察局長黃宗仁的陪同下，前往海山分局視察警消同仁施打的情形，並指出海山分局今日就可100%打完。（圖／新北市政府新聞局提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-06-01 11:41:16｜2021-06-02 00:04:16

雙和醫院護理師昨（31）日遭到確診病患的砍傷，引發各界的譴責與關注；新北市政府衛生局強調，針對醫院及醫護的同仁施暴，建請檢察官加重求刑外，市府在醫療、工作及費用上，全力照顧支持，務必讓醫護人員沒有後顧之憂。

我是廣告 請繼續往下閱讀
新北市政府透露，中和分局錦和派出所所長吳翰昱當下接獲通報後，立即穿上防護衣與副所長陳忠憲一同趕往雙和醫院，準備要來制服持刀的確診者；不過，當要進去負壓隔離病房前，吳翰昱請陳忠憲留在隔離區外，並拜託陳忠憲「如果他被隔離，派出所還需要陳忠憲來領導同仁。」

新北市長侯友宜聽聞吳翰昱所長的事蹟後深表感動，今（1）日到海山分局鼓勵同仁；並表示新北警所需要的資源（支援），市府會一肩扛起，不讓警察同仁孤立無援，非常感謝新北警同仁無私付出，從第一線協助市府取締口罩、違規場所，到犧牲假日主動加班協助疫調，再到吳翰昱所長的英勇表現等等。

侯友宜說，中央撥3.9萬劑的疫苗給新北市政府，要給一、二、三類的同仁施打，醫護、警消都是這三類裡面的夥伴，他們站在第一線值勤非常的辛苦；這一段時間除醫護同仁辛苦外，警消同仁也很辛苦，希望能夠快速的100%讓第一線的執勤同仁都打到疫苗，讓警消同仁保護好自己，才可守護新北市的市民。

新北市政府警察局指出，市府與警政署替新北警爭取到第二批的「新北警察專用疫苗」逾8000劑疫苗已陸續送達，預估2天內將讓有意願施打的同仁打完；此外，侯友宜今日在警察局長黃宗仁的陪同下，前往海山分局視察警消同仁施打的情形，並責請各衛生所分梯次主動至各警察單位替施打，請警察同仁放心。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

新冠肺炎疫情蔓延全台，真的還有人會出門玩？

沒有，應該要宅再家挺台灣！
有，上班可以，出門不行？
77.46%22.54%
2021-06-02-2021-06-05

阻斷傳統市場群聚傳播鏈風險！你是否贊成傳統市場管控採買人流？

贊成
不贊成
94.74%5.26%
2021-06-01-2021-06-04

中央政府力挺國產疫苗，您認為是否有炒股？

有炒股
沒有炒股
84.56%15.44%
2021-06-01-2021-06-03
請問您所在的縣市有沒有由地方首長召開過防疫記者會？

請問您所在的縣市有沒有由地方首長召開過防疫記者會？

繼續作答
中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀