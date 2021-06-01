逾8000劑警察專用疫苗送達　侯友宜：不讓同仁孤立無援

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新北市長侯友宜聽聞吳翰昱所長的事蹟後深表感動，今（1）日到海山分局鼓勵同仁；並表示新北警所需要的資源（支援），市府會一肩扛起，不讓警察同仁孤立無援，非常感謝新北警同仁無私付出，從第一線協助市府取締口罩、違規場所，到犧牲假日主動加班協助疫調，再到吳翰昱所長的英勇表現等等。
侯友宜說，中央撥3.9萬劑的疫苗給新北市政府，要給一、二、三類的同仁施打，醫護、警消都是這三類裡面的夥伴，他們站在第一線值勤非常的辛苦；這一段時間除醫護同仁辛苦外，警消同仁也很辛苦，希望能夠快速的100%讓第一線的執勤同仁都打到疫苗，讓警消同仁保護好自己，才可守護新北市的市民。
新北市政府警察局指出，市府與警政署替新北警爭取到第二批的「新北警察專用疫苗」逾8000劑疫苗已陸續送達，預估2天內將讓有意願施打的同仁打完；此外，侯友宜今日在警察局長黃宗仁的陪同下，前往海山分局視察警消同仁施打的情形，並責請各衛生所分梯次主動至各警察單位替施打，請警察同仁放心。
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