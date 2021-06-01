日本擬將疫苗供台灣　日媒：台日接近讓中國警戒

日本政府先前表態，正在研擬將新冠肺炎（COVID-19）疫苗提供給台灣，引起中國當局不滿。中國外交部發言人汪文斌稱此為「政治作秀」、「堅決反對」，並且指責日本「干涉中國內政」。中國反應，也引起日本媒體關注，《時事通信》更指出，「台日接近」讓中國產生警戒。





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中國外交部發言人汪文斌在5月31日例行記者會上，針對日本將提供疫苗給台灣一事，怒批「堅決反對藉疫情搞政治作秀，甚至干涉中國內政。」，指出日本目前尚無法確保自身疫苗的充足供給，在此情況下，日本政府宣布將研究向台灣提供疫苗，「受到外界包括台灣很多媒體和民眾的質疑」。





中國的反應，引起日本媒體關注，《NHK》、《TBS News》等媒體指出，中國不滿日本政府提供疫苗給台灣，並對日本進行牽制。而《時事通信》報導表示，在台灣反中國疫苗的聲浪當中，日本給台灣疫苗卻獲得大力歡迎，對比之下，台灣、日本接近，更讓中國相當警戒。





日本《NHK》報導，日本外務大臣茂木敏充在28日記者會上表示，正在研擬將超出日本接種對象人數的新冠疫苗，提供給其他國家與地區，其中也包括台灣。目前日本已經向美國藥廠輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）簽約，總共向兩家藥廠購買2億4000萬劑，可供約1億2000萬人施打，已經足夠國內16歲以上民眾接種。



