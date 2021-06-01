NBA／詹皇在不在場差很大　湖人陷兩難

湖人超級球星「詹皇」LeBron James的表現左右衛冕軍贏球與否，本輪系列賽他在不在場上正負值相差70，明天系列賽第5戰決定誰先「聽牌」，湖人是否會讓詹皇多打，主帥Frank Vogel也做出回應。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-06-01 11:46:41
詹皇首輪系列賽4場比賽都沒有缺席，場均出賽37.8分鐘，繳出21.8分、7.3籃板、8.5助攻，影響比賽的正負值為+37，而詹皇不在場上時，湖人正負值為-33，換句話說詹皇在場，湖人贏面大很多。
Vogel也知道這一點，但考量到年紀和傷病歷史，「如果你讓詹皇打48分鐘，關鍵時刻他就無法保持最佳狀態，而我們就需要他在關鍵時刻挺身而出。我們會根據情況調整，盡可能做好一切拿下這場比賽。」
Vogel也表示除了詹皇，更需要其他球員跳出，「我們得贏下詹皇不在場的比賽時刻，那是最重要的事情。至於詹皇的出賽時間，我們會盡一切可能贏得比賽。」目前系列賽湖人2比2太陽平手。
在「一眉哥」Anthony Davis於G4遭遇左側腹股溝拉傷後，詹皇在接下來系列賽恐承擔更大責任，不過詹皇的狀態也有些令人擔心，本輪系列賽場均21.8分，僅高於2011年總決賽場均17.8分，是目前詹皇生涯第2低分紀錄。