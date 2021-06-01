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郭台銘拚買500萬劑BNT疫苗！詹惟中掉淚：誰最愛台灣人

▲郭台銘（左圖）為台灣人拚購疫苗，詹惟中感動流淚。（圖／記者李春台攝、資料照）
▲郭台銘（左圖）為台灣人拚購疫苗，詹惟中感動流淚。（圖／記者李春台攝、資料照）

娛樂中心／綜合報導

2021-06-01 11:47:07｜2021-06-02 11:14:11

國內疫苗短缺問題掀起民怨，鴻海創辦人郭台銘29日在臉書表示，預計申請500萬劑德國BNT疫苗，昨（31日）晚又承諾會在「72小時內拚文件」提出申請。命理師詹惟中發文坦言，他聽到消息後真的感動到掉下眼淚。

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▲鴻海創辦人郭台銘宣布要與永齡基金會合資購買500萬劑德國原廠生產的BNT疫苗。資料照。(圖／記者林柏年攝)
▲郭台銘宣布要與永齡基金會合資購買500萬劑德國原廠生產的BNT疫苗。（圖／記者林柏年攝）
詹惟中昨在粉絲團轉發郭台銘購買疫苗的新聞，寫下：「誰最愛台灣人？看到他在拚命～我真的忍不住哭了...我真的哭了！」兩度強調自己淚崩，情緒相當激動。網友回應：「積善之家必有餘慶」、「每每台灣有難，總是有他的身影！企業家的典範」、「下次自己出來選總統，第三勢力，我一定投給郭董」！

深知國人關切洽購疫苗進度，郭台銘昨親自報告：「關於疫苗一事，永齡深知國人的關切，但請各位稍安，為我們『爭取交貨』保留空間，疫苗，72小時內拚文件。」（編輯：楊穎軒）

▲行政院初步規劃的紓困4.0政策。（圖／NOWnews
▲行政院初步規劃的紓困4.0政策。（圖／NOWnews 製表）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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新冠肺炎疫情蔓延全台，真的還有人會出門玩？

沒有，應該要宅再家挺台灣！
有，上班可以，出門不行？
77.46%22.54%
2021-06-02-2021-06-05

阻斷傳統市場群聚傳播鏈風險！你是否贊成傳統市場管控採買人流？

贊成
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94.74%5.26%
2021-06-01-2021-06-04

中央政府力挺國產疫苗，您認為是否有炒股？

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84.56%15.44%
2021-06-01-2021-06-03
請問您所在的縣市有沒有由地方首長召開過防疫記者會？

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