郭台銘拚買500萬劑BNT疫苗！詹惟中掉淚：誰最愛台灣人
國內疫苗短缺問題掀起民怨，鴻海創辦人郭台銘29日在臉書表示，預計申請500萬劑德國BNT疫苗，昨（31日）晚又承諾會在「72小時內拚文件」提出申請。命理師詹惟中發文坦言，他聽到消息後真的感動到掉下眼淚。
娛樂中心／綜合報導
2021-06-01 11:47:07｜2021-06-02 11:14:11
詹惟中昨在粉絲團轉發郭台銘購買疫苗的新聞，寫下：「誰最愛台灣人？看到他在拚命～我真的忍不住哭了...我真的哭了！」兩度強調自己淚崩，情緒相當激動。網友回應：「積善之家必有餘慶」、「每每台灣有難，總是有他的身影！企業家的典範」、「下次自己出來選總統，第三勢力，我一定投給郭董」！
深知國人關切洽購疫苗進度，郭台銘昨親自報告：「關於疫苗一事，永齡深知國人的關切，但請各位稍安，為我們『爭取交貨』保留空間，疫苗，72小時內拚文件。」（編輯：楊穎軒）
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