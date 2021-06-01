COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

萬華疫情趨緩！守住防線「幕後英雄」曝：到現在都沒休息

▲一名市府員工在臉書感性表示，萬華能夠成功降低陽性率，幕後的功臣莫過於醫護人員以及多單位的人力協助。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲一名市府員工在臉書感性表示，萬華能夠成功降低陽性率，幕後的功臣莫過於醫護人員以及多單位的人力協助。（示意圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-06-01 18:22:00

台灣本土疫情嚴峻，從5月15爆發單日確診個案達180例後延續至今，其中台北市萬華區在三週染疫人數就超過千人，為全台最為嚴重的區域。對此，一名市府員工就在臉書感性表示「如果沒有這群人守護者萬華，萬華是無法被接起來的，從陽性率14％一路走到不到3％，醫護始終守在原地」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名市府員工在臉書貼文指出「雖然目前議題仍然落在這波本土疫情受到控制，但是仍然鬆懈不得，因為零星的小型社區感染仍是現在進行式，也未有快速撲滅的跡象，『獲得控制』字面上的意思，指的是萬華疫情的溫度撐過高峰值，進入緩降期，過去這三週，是這群醫護守護著萬華，沒有他們，萬華是無法被接起來的。」

「從單日快篩陽性率14%到近日可以單日不到5%，甚至不到3%，是這群醫護守在原地，每一日發號碼牌，穿著兔寶寶裝，幫潛在確診個案進行快篩之餘，還要安撫快篩陽性而焦慮、煩躁的個案，聯合醫院醫護進場剝皮寮的那晚，台北的西區很慌亂，從冗長的排隊，快篩100人就抓到10個陽性，那晚到現場看時，街區顯得十足沉重，我記得我們當時說不出什麼話來，隔天談起，說前一晚的畫面可以說是『如喪考妣』」。

▲台灣近期新冠肺炎疫情升溫，從為何出現「防疫破口」到疫情防控機制等議題，都受到各界關注。（圖／美聯社／達志影像）
▲護理師回想起聯合醫院醫護進駐剝皮寮那晚的場景，表示當時街道瀰漫凝重的氛圍。（示意圖／美聯社／達志影像）
市府員工表示「很多事都是從那一晚開始，社區快篩站、加強型防疫旅館1.0、救護車、防疫巴士接送機制，全部從一片混亂到慢慢上軌，這段日子，民眾多少從網路上的隻字片語窺見這座城市抗疫前線的部分場景，找不到一張病床的救護車、累垮的醫護人員、容不得焦慮一直默默承受民眾前來要求快篩的急診室、快篩站一早的大排長龍、和平醫院急診室即時獲得排隊機的進場協力」。

市府員工回憶日前二度去剝皮寮探班時，看到滿臉惶恐的茶室姊妹坐在現場等待快篩，「即便疫情早已是集體狀態，但懷疑自己染病是難以啟齒，略帶恥感，極其私密的複雜情緒。如何讓各式各樣的社群成員願意走出家門，接受篩檢的考驗不會因為萬華獲得紓解而減輕。」

▲因應新冠肺炎疫情在萬華地區逐漸擴散，台北市政府在萬華區周圍開設四個快篩站，圖為剝皮寮文化街區的快篩站。（圖／翻攝黃珊珊臉書）
▲護理師表示，如何讓民眾走出家門進行篩檢，也是一大考驗。（圖／翻攝黃珊珊臉書）
市府員工透露，每一晚她都會在快篩群組內，看到疾管科夥伴與現場醫護確認所有陽性個案都安全送醫或抵達檢疫所、旅館的確認訊息後才睡覺，隔日早上再跟大家一起準時開會，至今沒有一天休息，一開始，整個快篩團隊幾乎每晚都忙到半夜兩點，一直到過去一週，才穩定於晚上十點半至十一點結束當日任務。」

「除了協助篩檢的醫護人員以外，加上後面協助的消防救護人員、防疫巴士、防疫計程車、疾管科、警察、民政與觀傳相關人員，還有在現場清消的國軍，以及在各專責病房救治個案的醫護人員」這些都是守住萬華疫情的幕後功臣。

市府員工提到「經過三週，剝皮寮團隊也把整套KM建立出來，可以分享給全國的抗疫夥伴，我們都是在經驗中跌倒、成長、變得聰明一點，希望大家能夠繼續嚴格防疫，你我的生活得以回穩，都是這一群人撐起來的，不向誰的道德提款，一起努力把防疫的日子踏實過好。」（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

新冠肺炎疫情蔓延全台，真的還有人會出門玩？

沒有，應該要宅再家挺台灣！
有，上班可以，出門不行？
77.46%22.54%
2021-06-02-2021-06-05

阻斷傳統市場群聚傳播鏈風險！你是否贊成傳統市場管控採買人流？

贊成
不贊成
94.74%5.26%
2021-06-01-2021-06-04

中央政府力挺國產疫苗，您認為是否有炒股？

有炒股
沒有炒股
84.56%15.44%
2021-06-01-2021-06-03
你支持民間企業或團體協助政府取得足量的新冠疫苗以防疫嗎？

你支持民間企業或團體協助政府取得足量的新冠疫苗以防疫嗎？

繼續作答
《火神的眼淚》結局賺熱淚　哪個角色你最滿意？

《火神的眼淚》結局賺熱淚　哪個角色你最滿意？

繼續作答
即時
推薦閱讀