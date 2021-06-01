萬華疫情趨緩！守住防線「幕後英雄」曝：到現在都沒休息

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過去這三週，是這群醫護守護著萬華，沒有他們，萬華是無法被接起來的

▲護理師回想起聯合醫院醫護進駐剝皮寮那晚的場景，表示當時街道瀰漫凝重的氛圍。（示意圖／美聯社／達志影像）

▲護理師表示，如何讓民眾走出家門進行篩檢，也是一大考驗。（圖／翻攝黃珊珊臉書）

「除了協助篩檢的醫護人員以外，加上後面協助的消防救護人員、防疫巴士、防疫計程車、疾管科、警察、民政與觀傳相關人員，還有在現場清消的國軍，以及在各專責病房救治個案的醫護人員」這些都是守住萬華疫情的幕後功臣。