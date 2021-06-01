萬華疫情趨緩！守住防線「幕後英雄」曝：到現在都沒休息

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「從單日快篩陽性率14%到近日可以單日不到5%，甚至不到3%，是這群醫護守在原地，每一日發號碼牌，穿著兔寶寶裝，幫潛在確診個案進行快篩之餘，還要安撫快篩陽性而焦慮、煩躁的個案，聯合醫院醫護進場剝皮寮的那晚，台北的西區很慌亂，從冗長的排隊，快篩100人就抓到10個陽性，那晚到現場看時，街區顯得十足沉重，我記得我們當時說不出什麼話來，隔天談起，說前一晚的畫面可以說是『如喪考妣』」。
市府員工表示「很多事都是從那一晚開始，社區快篩站、加強型防疫旅館1.0、救護車、防疫巴士接送機制，全部從一片混亂到慢慢上軌，這段日子，民眾多少從網路上的隻字片語窺見這座城市抗疫前線的部分場景，找不到一張病床的救護車、累垮的醫護人員、容不得焦慮一直默默承受民眾前來要求快篩的急診室、快篩站一早的大排長龍、和平醫院急診室即時獲得排隊機的進場協力」。
市府員工回憶日前二度去剝皮寮探班時，看到滿臉惶恐的茶室姊妹坐在現場等待快篩，「即便疫情早已是集體狀態，但懷疑自己染病是難以啟齒，略帶恥感，極其私密的複雜情緒。如何讓各式各樣的社群成員願意走出家門，接受篩檢的考驗不會因為萬華獲得紓解而減輕。」
市府員工透露，每一晚她都會在快篩群組內，看到疾管科夥伴與現場醫護確認所有陽性個案都安全送醫或抵達檢疫所、旅館的確認訊息後才睡覺，隔日早上再跟大家一起準時開會，至今沒有一天休息，一開始，整個快篩團隊幾乎每晚都忙到半夜兩點，一直到過去一週，才穩定於晚上十點半至十一點結束當日任務。」
「除了協助篩檢的醫護人員以外，加上後面協助的消防救護人員、防疫巴士、防疫計程車、疾管科、警察、民政與觀傳相關人員，還有在現場清消的國軍，以及在各專責病房救治個案的醫護人員」這些都是守住萬華疫情的幕後功臣。
市府員工提到「經過三週，剝皮寮團隊也把整套KM建立出來，可以分享給全國的抗疫夥伴，我們都是在經驗中跌倒、成長、變得聰明一點，希望大家能夠繼續嚴格防疫，你我的生活得以回穩，都是這一群人撐起來的，不向誰的道德提款，一起努力把防疫的日子踏實過好。」（編輯：張嘉哲）
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