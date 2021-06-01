高鐵停賣自由座　定期、回數票相關配套一次看

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高鐵公司說，原先的配位邏輯調整是「類梅花座」，考量近期疫情嚴峻，5月31日起進一步擴大旅客乘坐間距，特將配位邏輯調整為間隔三到四排座位，隨訂位旅客增加再逐漸填補空排，以達到非尖峰時段座位安排更分散之目的，已購票旅客上車後如發現座位過於擁擠，可通知列車長視現場狀況妥適調整座位，讓旅客乘車更安心。
定期票部分，高鐵公司說明，選擇展延效期的民眾，原效期含5月15日至6月15日者，將展延相對應天數至32天，另再加碼免費展延27天優惠效期，即共展延59天。以原效期5月1日到5月30日為例，經展延59天後，其優惠效期將延至7月28日
選擇彈性退票的民眾，原效期含5月15日至6月15日者，可於效期內由記名持有人持實體車票至車站售票窗口辦理。退票金額之計算，以實收票價為基準，依定期票剩餘日數按比例退還餘額，高鐵公司另加贈3天剩餘日數，最高退票金額以購票時實際金額為限，同時將回收票卡、退還製卡費100元，且免收手續費。惟使用退票優惠之票卡恕不適用加碼展延27天優惠效期。﹔
以台北-桃園區間舉例，原效期為5月1日到5月30日的30日定期票為例，票價為4,555元，旅客若於6/5辦理退票，該票啟用後經過日數為14日(全車對號座期間不計)，即原效期剩餘16日，加計加贈日數3日及退還製卡費後，彈性退票可返還金額為：(4555 /30)*(16+3) +100=2969(元)。
回數票部分，高鐵公司也說明，選擇對應展延的民中，除同上述規定展延回數票59天優惠效期外，旅客於2月26日到5月14日購買回數票，且於6月16日到9月9日將回數票次數在效期內使用完畢者，可於9月30日前，持符合優惠資格之回數票至各車站售票窗口辦理優惠兌換，現場兌換相同區間免費標準車廂對號座車票1張，另贈送不限區間之標準車廂對號座半價優惠券1張。
選擇彈性退票的民眾，原效期含5月15日到6月15日者，可在恢復自由座服務後的次月月底前，由記名持有人持實體車票至車站售票窗口辦理。退票金額之計算，將依回數票剩餘次數按比例退費，高鐵公司另加贈2次剩餘次數，最高退票金額以購票時實際金額為限，同時將回收票卡、退還製卡費100元，且免收手續費。惟使用退票優惠之票卡恕不適用上述第1點之優惠回饋措施。
以台北-台中區間舉例，原效期30日10次回數票為例，實收票價為5,535元，假設旅客於使用5次後辦理退票，剩餘5次，加計加贈次數2次及退還製卡費後，彈性退票可返還金額為：(5535/10 )*(5 +2) +100=3971(元)。