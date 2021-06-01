NBA／又遇球迷鬧事 被丟爆米花的威少：回去坐好！
又有球迷鬧事！巫師今(1)日在主場和76人進行首輪系列賽第4戰，比賽進行到第三節，有球迷衝進場內，所幸保全及時攔阻，沒有球員受到傷害，先前作客被丟爆米花的「威少」Russell Westbrook要球迷，「回去坐好！」
記者鍾東穎/綜合報導
2021-06-01 12:28:29
G2作客76人主場，Westbrook受傷退場時，遭看台球迷朝他頭上倒爆米花，他氣到大暴走差點衝上看台要教訓該名球迷，最後該名球員被罰無限期禁止入場。
這回換到巫師主場，比賽進行到第三節，有名身穿黃衣的球迷突然衝進場內，所幸保全及時攔阻，沒有球員受到傷害，但比賽被影響一度暫停。巫師官方表示，該名球迷已被逮捕，球隊打算對他進行起訴。
回到主場又遇到球迷騷擾事件，Westbrook表示，「我建議球迷好好看比賽，享受比賽，這是我們的工作，我們非常認真在打球，作為球迷就是回去坐好，好好看比賽，就這樣。」
季後賽重新開放球迷進場後，出現不少球迷惹出爭議，老鷹「少主」Trae Young被球迷吐口水挑釁，籃網球星Kyrie Irving險遭球迷扔的水平砸中頭部，尼克菜鳥Immanuel Quickley也表示自己被球迷扔啤酒。