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NBA／又遇球迷鬧事　被丟爆米花的威少：回去坐好！

▲先前作客被丟爆米花的巫師球星「威少」Russell Westbrook回主場又遇球迷鬧事，要球迷「回去坐好！」。（圖／美聯社／達志影像）
▲先前作客被丟爆米花的巫師球星「威少」Russell Westbrook回主場又遇球迷鬧事，要球迷「回去坐好！」。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-06-01 12:28:29

又有球迷鬧事！巫師今(1)日在主場和76人進行首輪系列賽第4戰，比賽進行到第三節，有球迷衝進場內，所幸保全及時攔阻，沒有球員受到傷害，先前作客被丟爆米花的「威少」Russell Westbrook要球迷，「回去坐好！」

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G2作客76人主場，Westbrook受傷退場時，遭看台球迷朝他頭上倒爆米花，他氣到大暴走差點衝上看台要教訓該名球迷，最後該名球員被罰無限期禁止入場。

這回換到巫師主場，比賽進行到第三節，有名身穿黃衣的球迷突然衝進場內，所幸保全及時攔阻，沒有球員受到傷害，但比賽被影響一度暫停。巫師官方表示，該名球迷已被逮捕，球隊打算對他進行起訴。

回到主場又遇到球迷騷擾事件，Westbrook表示，「我建議球迷好好看比賽，享受比賽，這是我們的工作，我們非常認真在打球，作為球迷就是回去坐好，好好看比賽，就這樣。」

季後賽重新開放球迷進場後，出現不少球迷惹出爭議，老鷹「少主」Trae Young被球迷吐口水挑釁，籃網球星Kyrie Irving險遭球迷扔的水平砸中頭部，尼克菜鳥Immanuel Quickley也表示自己被球迷扔啤酒。

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